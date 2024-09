Najwa Nimri suelta la artillería contra Pablo Motos en ’La Revuelta’: “Estás a punto de barrerle. Yo creo que está temblando”

Najwa Nimri en 'La Revuelta' (RTVE)

Este martes 10 de septiembre se ha vivido el segundo día de la guerra de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta. David Broncano aterrizó el pasado lunes por primera vez en La 1 como apuesta de la nueva temporada de RTVE para ganar adeptos a su acces prime time y este martes la gran invitada al programa ha sido la actriz Najwa Nimri.

La pamplonesa ha acudido al programa para presentar su nueva serie de Netflix Respira y ha mostrado mucha cercanía con el presentador durante toda la entrevista. Tanto ha sido así, que no ha dudado en lanzar “indirectas” a Pablo Motos por no invitarla a su programa. “Estás a punto de barrerle”, ha dicho ante la risa nerviosa de Broncano; y además, ha añadido: “Yo creo que Pablo Motos está temblando”.

Ante la sorpresa del presentador, quien no ha sabido qué responder, la actriz ha explicado por qué Motos no quiere que acuda a su programa: “Allí no me llevan, estoy vetada por no haber querido ir la primera vez”. Sin embargo, el jiennense le ha ofrecido la posibilidad de hablar con sus contactos para que sea invitada, pero Nimri ha tenido muy claro que no quiere verle la cara a Pablo Motos.

Najwa Nimri en 'La Revuelta' (RTVE)

Durante la entrevista, no han sobrado las indirectas sobre la nueva trayectoria profesional de La Revuelta. “En el pentágono revisan los guiones de Hollywood. ¿Aquí la Moncloa?”, ha bromeado la jordana. Y ante la pregunta a Broncano de si le ha dolido irse de Movistar Plus+, Castella no ha dudado en asegurar: “Le duele el bolsillo, le pesa”.

Su nuevo estreno en Netflix

En Respira, la actriz da vida a la presidenta de la Comunidad Valenciana, quien tras tener un pequeño accidente descubre que su vida va a depender de la sanidad pública. En La Revuelta ha revelado que este papel le viene como anillo al dedo, ya que en su familia todos son médicos: “Mi padre es Jordania y vino con una beca de medicina. Aquí conoció a mi madre”. Sin embargo, el destino profesional que ella ha decidido adoptar parecer ser que no ha sido de agrado de su madre, quien hace unos días le confesaba: “Chica no sé por qué la gente dice que eres tan buena actriz. A mí me pareces malísima”.

Pero sin duda, lo que más ha sorprendido ha sido su respuesta a las típicas preguntas que hace Broncano a sus invitados. Ante la pregunta sobre la cantidad de dinero que tiene en el banco ha comentado: “El doble que la otra vez, que eran 12 millones y medio”. No obstante, en cuanto al número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes ha dicho: “No te puedo decir el número porque no te lo creerías, no es como el dinero, esto es en serio”.

De esta manera, Broncano cierra su segundo programa en La 1 bajo la atenta mirada a las audiencias, las cuales el pasado lunes sorprendieron al dar al estreno de La Revuelta un 17% de cuota de pantalla. Sin embargo, El Hormiguero no se achanta y anotó un 23% de cuota con su entrevista a Victoria Federica. Queda saber quién ganará la guerra a finales de la temporada.

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)