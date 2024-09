Una española que vive en Alemania se indigna con el precio del aceite: “Aquí por el mismo precio tenemos la mitad”

Lineales de aceite de oliva en un supermercado

El aceite de oliva, también denominado oro líquido, es uno de los alimentos en los que España es el principal productor mundial. Es imprescindible en la cocina de nuestro país y seña de identidad en la dieta mediterránea. Sin embargo, lleva tiempo siendo noticia, y no precisamente por sus beneficios.

A pesar de que, el 1 de julio, el Gobierno hizo efectiva la rebaja del IVA al 0%, los precios siguieron subiendo, hasta el punto de que Pedro Sánchez criticó la diferencia de hasta 4,67 euros en varios supermercados. No obstante, España no es el único país que sufre la subida de precio de este alimento.

El precio del aceite en Alemania

Así, una usuaria de TikTok que vive en Alemania ha subido un vídeo en sus redes sociales explicando la diferencia de precios entre el aceite de oliva en España y el país germano. La curiosidad de esta usuaria (@mimiworkbestie) viene dada por un vídeo en el que un chico hacía la misma comparación en Irlanda.

“Resulta que el aceite de oliva es muchísimo más barato en Irlanda”, comentaba la creadora del vídeo. Sus amigos le preguntaron a qué precio estaba este producto allí. “Ya os digo yo que creo que está bastante más caro”, afirmaba la tiktoker, antes de acudir al supermercado. “Siempre me quejo de los precios de los supermercados aquí en Alemania porque realmente creo que es muchísimo más caro que en España”, decía la autora de camino a comprobar el precio del aceite. Y al llegar: “El medio litro de aceite está a 7,99 euros y el más barato cuesta 6,99 euros”, decía mostrando los carteles del precio.

“Si en España el litro de aceite está a 8 euros, aquí por el mismo precio tenemos la mitad”, explicaba. “Por lo que veo, en Irlanda pueden comprar cuatro botellas de aceite por el mismo precio”, comparaba la creadora del vídeo. “Muy heavy”, finalizaba la tiktoker.

“Por lo que veo, tenemos que seguir siendo ricos en Alemania para poder cocinar con aceite de oliva”, decía la creadora del vídeo con algo de indignación por la gran diferencia de precios.

El precio del aceite en Irlanda

Las redes sociales se han convertido en un escenario idóneo para exponer las diferencias entre los distintos países: cultura, costumbres y precios de los mismos productos.

Carlos Cruz (@Carlos Cruzrzz) tuvo la misma curiosidad hablando con un amigo de cuánto cuesta el litro de aceite en Irlanda, por lo que decidió llamar a su madre para comparar los precios.

La familia del tiktoker es procedente de Huelva, donde está el litro de aceite virgen extra a 8,50 euros. “En Dublín, a 27 de agosto, el litro de aceite virgen extra está a 4,70 euros″, explicaba Carlos en su vídeo mostrando el cartel del precio.

Pero no es el único que compara los precios del aceite de oliva en este país. Otro vídeo de Alejandro (@alejandro_fdezz) también muestra la gran diferencia entre el litro del aceite de oliva en España y el litro de aceite en Irlanda. Pero lo que más llama la atención no es esto. La botella de aceite que se muestra en su vídeo está hecho en España, por lo que el usuario se pregunta: “¿Cómo es posible que el aceite hecho en España sea más barato en Irlanda? Cosas que no se comprenden”, finaliza Alejandro.