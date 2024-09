La receta de calabacín a la parrilla de José Andrés, ideal para despedir el verano: una mezcla de sabores frescos y ahumados

Receta de calabacín a la parrilla de José Andrés (Archivo / Getty Images)

Entre los muchos alimentos que españoles y portugueses introdujeron en Europa tras volver de territorio americano, el calabacín es uno de los más importantes, un gran hallazgo en forma de hortaliza que en la actualidad triunfa en las gastronomías de todo el mundo. Disponible durante todo el año, el verano es el mejor momento para disfrutar al máximo de esta verdura, por lo que estos meses de calor son la ocasión perfecta para experimentar con él.

Y una manera perfecta de hacerlo es siguiendo paso a paso la original receta de calabacín que el conocido chef José Andrés ha enseñado a los suscriptores de su ‘newsletter’ Longer Tables. En plena temporada de calabacines, el chef ha querido hacer un homenaje a esta verdura, mostrándonos una de las mejores formas de cocinarlo.

Para elaborar esta receta, los ingredientes necesarios son simplemente un calabacín (sin importar el tamaño), hierbas aromáticas al gusto, yogur natural y una selección de especias. El secreto de este plato radica en la forma en la que el chef prepara el calabacín, que corta en tiras gruesas a lo largo para luego asarlo a la parrilla, logrando así un distintivo y delicioso toque ahumado. Una vez preparado, el calabacín se sirve sobre una capa de yogur especiado, a gusto del comensal, y se completa con una generosa porción de hierbas aromáticas.

“La combinación del calabacín a la parrilla, caliente y ligeramente ahumado, la frescura de las hierbas y el yogur fresco, ácido y especiado transformará a alguien que piensa que no le gusta el calabacín en alguien que pide repetir”, asegura el cocinero en su publicación. “Es una guarnición fácil para una noche entre semana, pero también tan bonita en una fuente y lo suficientemente especial para una cena importante”, continúa afirmando el asturiano.

La receta de calabacín a la parrilla de José Andrés

La receta en cuestión comienza, en primer lugar, preparando los ingredientes necesarios. Primero, cortando cada calabacín a lo largo, en rebanadas de algo más de un centímetro de grosor. Después, el chef mezcla las rebanadas de calabacín con suficiente aceite de oliva para cubrirlas ligeramente y las sazona con un poco de sal. Llega el momento de cocinar estas deliciosas rebanadas vegetales, colocándolas sobre una parrilla caliente por aproximadamente tres minutos por cada lado. El objetivo es que queden ligeramente carbonizadas, consiguiendo así ese toque ahumado que le dará la gracia a la receta.

Una vez cocinado nuestro calabacín, es el momento de preparar su guarnición, una salsa de yogur con especias que dará el contraste de sabores que José Andrés buscaba con este plato. Para la salsa de yogur, el chef mezcla yogur griego con comino, el jugo de un limón, un poco de ralladura del mismo, el eneldo picado, el ajo rallado y una cucharada de aceite de oliva, así como sal y pimienta blanca.

Llegados a este punto, solo queda montar el plato; para ello, el cocinero extiende la salsa en el fondo de una fuente para después servir y colocar el calabacín asado encima. La decoración consiste en una selección de hierbas frescas (menta, perejil, cilantro y eneldo) y el resto de la ralladura de limón, además de unas cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal en escamas como toque final.

Propiedades nutricionales del calabacín

El calabacín, por su versatilidad y sabor suave, es una verdura que a menudo se subestima. Sin embargo, como bien demuestra José Andrés con esta elaboración, si sabemos cómo tratarla combinándola con los ingredientes adecuados, puede convertirse en el centro de atención de cualquier comida.

El calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico (Pexels)

No solo eso, sino que, además, se trata de una hortaliza muy interesante a nivel nutricional. El calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico, pues tiene un muy alto contenido en agua (14 kcal por cada 100 gramos). Su consumo, según explica la Federación Española de Nutrición, contribuye a cubrir nuestras necesidades de vitaminas y minerales, especialmente las de vitamina C y potasio, siendo los aportes de la vitamina C los más significativos.

Por otro lado, la presencia de mucílagos confiere a esta hortaliza propiedades emolientes sobre el aparato digestivo, por lo que, al tratarse de un alimento fácil de digerir y con ligero efecto laxante, resulta adecuado en caso de problemas digestivos y estreñimiento.