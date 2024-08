Cristina Iglesias vuelve a reencontrarse con Sebastián Yatra tras los rumores de romance entre ellos en el Starlite de Marbella

Cristina Iglesias en una imagen compartida en redes sociales (@cristinaiglesiasr)

Sebastián Yatra es uno de los cantantes del momento y en nuestro país no deja de cosechar éxitos; de hecho, el pasado sábado 24 de agosto colgaba por cuarto año consecutivo el cartel de sold out en el festival Starlite de Marbella, convirtiéndose así en el único artista colombiano en amenizar la Costa del Sol en verano.

Pero además del gran concierto que ofreció a sus fans, los medios se han hecho eco de varios detalles del evento, como los rostros conocidos que disfrutaron de su música en Marbella. Entre ellos, Amelia Bono y Cristina Iglesias, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger.

Y es que la joven ha disfrutado de uno de sus mejores veranos en la ciudad malagueña, a la que se trasladó al comienzo de sus vacaciones con alguno de sus hermanos. Sin embargo, el concierto del colombiano ha sido la primera vez que se la ha podido ver en un evento público.

Pero más allá del salto a la fama de la hija de Julio Iglesias, el reencuentro con Sebastián Yatra esconde detrás algo más importante. Y es que, hace unos años, el colombiano y ella tuvieron una pequeña aventura amorosa que comenzó en el mismo lugar. En estos momentos, en los que Yatra se encuentra superando su ruptura con Aitana, el cantante no duda en divertirse con otras chicas motivado por el calor del verano.

Sebastián Yatra actuando en el festival Starlite de Marbella (@starlitefestival)

El pasado de Sebastián y Cristina

Por ello, podría ser que los jóvenes hayan decido darse una segunda oportunidad. Las alarmas entre ellos surgieron en 2018, cuando Yatra conocía a las hermanas Iglesias Rynsburger en el festival Starlite de Marbella: “Las conocí en el festival de Marbella, en Starlite. Son superqueridas, muy especiales. Me las presentaron y estuvimos todos de fiesta”. Y lo que parecía haber quedado en una simple amistad, resolvía las sospechas con la canción que publicaba el artista un año después.

Cristina es un tema que, en un principio, parecía estar dedicado a su entonces novia Tini Stoessel; sin embargo, en cuanto se escucha su letra queda bastante claro quién la protagonista de su historia: “Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Tú de 19 y yo de 23. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas”.

Julio Iglesias con sus hijas Victoria y Cristina Iglesias Rijnsburger (@cristinaiglesiasr)

A pesar de lo apasionada que sonaban sus palabras, no trascendió ninguna relación entre ellos entonces. Pero ahora surge la duda sobre una segunda oportunidad entre ambos. Y es que, tal y como afirmó Vanitatis, Cristina Iglesias acudió al concierto de Yatra acompañada de una amiga y Sandra García Sanjuan, la CEO y creadora del festival de música, en el palco VIP.

Para la ocasión, la joven decidió apostar por un vestido lencero en color blanco con escote en pico. Este, muestra una espalda descubierta y se acompaña de un sutil encaje en sus bordes. Además, dejó su pelo en un look natural con una melena suelta y un par de trenzas finas a los lados.

Se desconoce si hubo reencuentro entre ambos, pero el colombiano no perdió la oportunidad de dedicarle su canción a la hija de Julio Iglesias en directo. Y es que, además de VAGABUNDO, Tacones Rojos y Pareja Del Año, Sebastián Yatra también lo dio todo al ritmo de Cristina.

Sebastián Yatra en el festival Starlite de Marbella (@starlitefestival)