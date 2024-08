Sebastián Yatra cautiva a su público en su concierto en Starlite Occident

A pocos días de finalizar la XIII edición de Starlite Occident, todavía quedan conciertazos pendientes como el que tuvo lugar anoche en el Auditorio con Sebastián Yatra como protagonista absoluto. Sin duda, una de las estrellas musicales más relevantes de la escena mundial. Una cita más especial si cabe, si tenemos en cuenta que esta actuación del colombiano ha sido la única que ha agendado este verano en nuestro país. "Es mi cuarta vez actuando en el Auditorio. En Starlite Occident siempre siento la energía de estar en casa", declaraba el colombiano, quien tras sus primeros conciertos en el escenario Sessions en las ediciones de 2017 y 2018, lleva cuatro años consecutivos llenando el Auditorio del festival de las estrellas. El cantante ha estado dos años de gira extensiva, 2022 y 2023, con su aclamado tercer disco de estudio, "Dharma" (2022) por España, Latinoamérica, Estados Unidos, y Canadá. También con "Dharma" ha obtenido dos premios Grammy Latinos, uno al mejor Álbum Pop Vocal, y otro a la Mejor Canción Pop por "Tacones Rojos"; y, además, debutó como #1 a nivel mundial en las listas de Spotify. En su trayectoria ascendente y convertido en toda una estrella internacional, anoche el colombiano se permitió divertirse al máximo y hacer disfrutar a su público. Simpático, talentoso y con una maravillosa voz que iluminó toda la Cantera de Starlite Occident, Yatra enamoró al público. El de Medellín repasó la mayoría de los éxitos surgidos de su aclamado álbum, como "Pareja del Año o, "Tacones Rojos", esa canción con la que es totalmente imposible no ponerse a bailar y cantar. Todo el público de Starlite Occident tarareó al unísono ese pegadizo estribillo que lleva ya tres veranos sonando en cualquier tipo de fiesta que se preste: "Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tenía una colección de corazones rotos...". El colombiano cantó, bailó, a la vez que saludaba feliz a sus músicos y al público, saboreando el éxito merecido después de más de 15 años de carrera, cientos de actuaciones y decenas de colaboraciones con artistas tan importantes como Cali y El Dandee, Juan Magán, Carlos Vives, Maná o Ricky Martin. Por supuesto, tampoco dejó de tocar temas de sus otros dos álbumes de estudio, "Mantra", su disco debut en 2018, y "Fantasía" de 2019, de los que destacan canciones como "No Hay Nadie Más", "Por Perro", o la festiva "Vagabundo", que escribió junto a Manuel Turizo y Beéle, otro clásico del verano imposible de olvidar. Y temas como "Vuelve", "Cristina", "Ojos marrones", o "Chica Ideal". Con su encanto, su magia y su alegría, Sebastián Yatra ayer, invitó a Marbella a vivir un "verano infinito". "Ha sido un año un poco loco para mí, musicalmente. Llevo 10 años de carrera sin parar y necesitaba sentarme a escribir lo que estaba viviendo, y al mismo tiempo vivir cosas nuevas. Todas estas canciones son el resultado de vivir, que es lo que estamos haciendo todos en este mundo, enfrentándonos a cada emoción, aceptándonos, y abrazándonos", confesaba. "Me siento muy afortunado de decir que, por fin, después de año y medio de escribir y de búsqueda, este 29 de agosto sacaré una nueva canción que se llama 'Los Domingos'", adelantaba el colombiano. Disfrutando del concierto y de la experiencia Starlite Occident se encontraban rostros conocidos como Cristina Iglesias y Amelia Bono.

