La respuesta de un restaurante a una reseña que criticaba a un local por el trato recibido en un cumpleaños: “Vergüenza es el comportamiento que habéis tenido”

Imagen de archivo. Un grupo de personas sentadas en un restaurante (REUTERS/Amr Alfiky)

“El cliente no siempre tiene la razón”, esto es lo que dice la biografía de Soy Camarero en la red social X. Jesús Soriano es la persona que hay tras este perfil y es precisamente esta máxima la que rige muchas de sus publicaciones.

No sólo el cliente no tienen la razón, sino que las condiciones laborales con las que lidian los camareros y camareras en España tampoco son justas. A través de sus distintas redes sociales, Soriano lleva siete años denunciando los problemas del sector.

La mayor parte de sus publicaciones se enfocan en reacciones de clientes y en denuncias de ofertas laborales abusivas, aunque en ocasiones también examina las reseñas que los restaurantes reciben en distintas plataformas web. En este sentido, ha sido uno de estos cometarios lo que le ha llevado a ser tendencia de forma reciente.

Última publicación de 'Soy Camarero' (Captura de X)

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Cumpleaños”, este es el título con el que Soriano ha presentado la última polémica que ha compartido en la red social X. Esta vez, a su comentario le acompañan dos imágenes: una primera en la que se expone la crítica de un cliente al restaurante Taberna Napoletana, y una segunda con la respuesta del propietario del local.

“Aquí viene cuando digo ‘no vuelvo’”, empieza escribiendo el cliente en la reseña al establecimiento. Este último aseguraba forma parte de un grupo de 18 personas que habían reservado una mesa en Taberna Napoletana para celebrar un cumpleaños. “Nos dicen que sí que podemos sacar la tarta, pero con suplemento; cuando vamos a sacarla no nos dejan comerla porque no se puede meter comida de fuera (ellos no venden tartas completas) cuando antes nos habían dicho que sí”, explica. “Total, una vergüenza increíble”, concluye.

En la otra cara de la historia, el propietario del local ha decidido contar la otra parte del relato. “Lo que es una vergüenza es el comportamiento que habéis tenido desde el primer momento”, empieza diciendo. “Para empezar habíais reservado a las 21.30 un total de 16 personas y os habéis presentado 20 personas con una tarta, que no es del restaurante, casi a las 23:00 horas”, afirma el propietario, que añade que la hora de cierre de su local son las 23:30. “La hostelería tiene un horario que cumplir. Estamos para servir, pero no para ser tratados como esclavos”, puntualiza. El hostelero afirma que los clientes fueron avisados de las condiciones que existían al traer una tarta externa al restaurante, pero todas ellas fueron incumplidas por los clientes. “¡Por no hablar del estado deplorable que habéis dejado en el salón, a las 1 de la noche todavía estábamos limpiando la suciedad que habéis dejado! Hacéis bien en no volver, no queremos clientes como ustedes, quien os quiera que os aguante”, concluye.

La reacción de los usuarios

En apenas unas horas, la publicación de Soriano ha alcanzado las 30.000 reproducciones en la red social X. Han sido muchos los usuarios que han mostrado su descontento con el comentario del cliente. “Por eso siempre hay que saber las dos versiones de la historia... Yo ni les hubiese recibido a esas horas, les hubiese dicho que su reserva había expirado hacía hora y media”, comenta uno de ellos.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería