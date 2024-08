Una oferta de trabajo de camarero en una cafetería en Murcia ofrece 700 euros por jornada completa: “Es como si pusieran un anuncio cometiendo un delito”

Camarero en la Plaza Mayor de Madrid en una imagen de archivo. (Europa Press)

Los trabajadores del sector de la hostelería afrontan cada día situaciones de lo más rocambolescas e inverosímiles para poder conseguir un trabajo con un contrato que recoja unas condiciones laborales justas, dignas y que se cumplan, algo que en pocas ocasiones sucede a pesar de ser ilegal. Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como @soycamarero, denuncia estos abusos a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde cuenta con más de 150.000 seguidores.

En una de sus últimas publicaciones se ha hecho eco de una oferta de empleo en una confitería-cafetería en la zona de San Basilio (Murcia). Es un horario de tardes, de tres a diez y media de la noche. Además, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos y cualidades: “Se necesita que se tenga experiencia en servicio de cafetería, con empatía al cliente y servicial”. Los anunciantes de la oferta tienen prisa por cubrir el puesto, porque señalan que es de incorporación inmediata. Hasta ahí todo es normal. Lo que destaca es la cifra del salario que ofrecen, que no solo es irrisoria, también es ilegal.

Los dueños de la cafetería pretenden pagar 700 euros a su nuevo trabajador o trabajadora, una suma que se sale de la legalidad, como apuntan muchos de los comentarios de la publicación. “Ya está tardando la inspección de trabajo y hacienda en investigar a este explotador. Es como si pusieran un anuncio cometiendo un delito y la policía no actuase”, comenta uno; “Si no pone cuántos latigazos entran en la jornada, no me vale la oferta”, añade otro en tono sarcástico.

Detrás de @soycamarero

Desde hace seis años, Jesús Soriano se ha convertido en una voz crítica del sector hostelero en España a través del perfil de X (anteriormente conocido como Twitter) “Soy Camarero”. A través de esta plataforma, Soriano ha denunciado repetidamente las difíciles condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de la hostelería, señalando la vulneración de los derechos laborales como una problemática constante en el ámbito.

En una conversación con Infobae España, Soriano destacó la relevancia de los horarios extendidos y no remunerados que sufren los camareros. Según explica, “Si el cliente va a la una, muy fácilmente hasta las tres no va a salir el camarero y todas esas horas se quedan en el aire”. En la mayoría de los casos, estas horas extras no se reconocen económicamente o se pagan como si fueran horas ordinarias, dejando al margen el plus por nocturnidad que correspondería por ley.

La problemática se extiende más allá de las horas nocturnas. Las jornadas laborales pueden alcanzar de 60 a 70 horas semanales debido a tareas adicionales necesarias tras la salida del último cliente. Este panorama afecta severamente la compatibilidad entre la vida personal y laboral del trabajador, con horarios partidos que apenas dejan espacio para el descanso, mucho menos si el local se encuentra lejos de la vivienda.

Soriano también subraya la frecuencia con la que se incumplen los días de descanso y los bajos salarios como puntos críticos dentro del sector. Como medidas correctivas, apunta a la importancia de la denuncia tanto a través de sindicatos como de abogados especializados en derecho laboral, así como al papel fundamental que deben jugar las inspecciones de trabajo para mejorar estas condiciones.