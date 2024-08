La cúpula de los Mossos culpa a Puigdemont de no haber podido detenerlo y asegura que “nadie esperaba” que se fugase

El conseller de Interior del Govern,Joan Ignasi Elena, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer. (REUTERS/Jon Nazca)

La cúpula de los Mossos d’Esquadra ha cargado contra Carles Puigdemont por su “comportamiento impropio” que, según sus explicaciones, impidió su detención. El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha subrayado que “nadie esperaba” que el expresident se diera a la fuga tras pronunciar su breve discurso ante miles de fieles en el Arc de Triomf de Barcelona.

En una rueda de prensa, el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha afirmado que no “descarta” que el prófugo se encuentre aún en Barcelona porque el cuerpo que dirige no tiene “evidencias” de que se encuentre en Waterloo, como a primera hora de este viernes ha revelado el secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull. “No puedo darle crédito. Por lo tanto, seguiremos tratando de encontrarlo”, ha añadido.

Sallent ha explicado el operativo que dirigía tenía previsto detener al prófugo “en las inmediaciones del Parc de Ciutadella”, cuando intentase acceder al pleno de investidura en el Parlament, algo que no ocurrió. Ha relatado que los agentes de la Comisaría General de Información intentaron arrestar a Puigdemont antes de subirse al coche en el que huyó, pero un “muro de personas” lo impidió. El prófugo se escondió junto al secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull, bajo “una carpa” antes de subirse al vehículo.

En ese momento, según el relato del mando de los Mossos, “se inició una persecución” por parte de los agentes, pero finalmente se perdió la pista del vehículo en el que huía el expresident. La cúpula de Interior del Govern ha asegurado que “no se había pactado nada” con Puigdemont o con su entorno, que tras su reaparición han protagonizado una “campaña de desinformación” contra el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Así fue la breve reaparición de Carles Puigdemont.

No saben cuándo llegó Puigdemont

El comisario jefe de los Mossos ha rechazado que sus agentes hicieran “el ridículo”, aunque ha querido hacer “autocrítica” por no haber cumplido el “objetivo” de practicar la detención del prófugo en virtud de la orden nacional de detención que mantiene vigente el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El mando de los Mossos también ha afirmado que “la llegada de ayer de Puigdemont se parecía más a lo que hace Jimmy Jump que a lo que se espera de alguien que asiste con toda la dignidad a un acto político”.

A preguntas de los periodistas, ha reconocido que no disponían de información sobre el momento y la forma en la que prófugo entró en territorio español, aunque el propio Jordi Turull ha afirmado que cenaron juntos el pasado martes, casi 48 horas antes de que hiciera su reaparición pública en el acto celebrado en Arc de Triomf.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés contra Carles Puigdemont, ha pedido al Ministerio del Interior y a los Mossos d’Esquadra que identifiquen a los responsables del operativo que pretendía detener al expresident de la Generalitat este jueves en virtud de la orden nacional de busca y captura que el magistrado mantiene vigente.

En dos providencias dictadas este viernes, Llarena solicita al Ministerio y al cuerpo autonómico sendos informes “sobre los elementos que determinaron el fracaso desde un aspecto técnico policial” del operativo. El magistrado señala que ha tenido conocimiento de que el “procesado en rebeldía” estuvo en la ciudad de Barcelona, donde “protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él”.