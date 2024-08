Puigdemont ya se encuentra “fuera de España” y hablará en las próximas horas, según su abogado, Gonzalo Boye

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont llega a un acto de bienvenida en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat y líder de JuntsxCat Carles Puigdemont está fuera de España, según unas declaraciones para la radio catalana Rac1. El letrado del expresidente de la Generalitat no ha querido dar más detalles sobre su paradero, ni tampoco ha concretado si ya está en Waterloo, Bélgica, donde el líder separatista ha residido en los últimos años.

El abogado ha insistido en que el líder de Junts ha acabado con el trabajo que venía a realizar en Cataluña y se ha marchado, aunque adelanta que Puigdemont se dirigirá a la ciudadanía en los próximos días, entre “este viernes y el sábado”.

“Puigdemont se negó a negociar con los Mossos”

En otra aparición ante los medios, en Catalunya Radio, Boye ha asegurado que rechazó negociar con los Mossos su retorno. “No ha habido ningún pacto y eso es un debate interesado que no se corresponde con la realidad. En el mes de junio, los Mossos se pusieron en contacto conmigo para ver si había alguna posibilidad. Después de consultarlo con mi defendido informé de que no existía esa posibilidad en caso de no levantarse la ley amnistía”, ha sentenciado.

Así fue la breve reaparición de Carles Puigdemont.

En la noche de este jueves, horas después de su irrupción en un acto en pleno centro de Barcelona y en medio de un dispositivo policial que pretendía llevar a cabo su arresto, Boye ya afirmó a la cadena catalana TV3 que su defendido “se había ido a su casa, donde tiene su lugar de trabajo”, aunque no concretó si se encontraba en territorio español o había logrado cruzar la frontera con Francia.

Llarena pide explicaciones sobre el fracaso del operativo policial

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado sendos informes a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para arrestar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y “sobre los elementos que determinaron su fracaso”.

El magistrado, que ratificó la vigencia de la orden de detención contra Puigdemont el pasado 1 de julio, quiere saber ahora cuál fue el operativo policial aprobado y desplegado ―sin éxito―, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su “fracaso”, “desde un aspecto técnico policial”.

Todos estos aspectos se los pregunta a los Mossos d’Esquadra, cuya cúpula comparece en rueda de prensa en la mañana de este viernes, junto al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para dar explicaciones sobre lo que sucedió.