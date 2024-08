La gran caída de María Pombo con su hija Vega en brazos en su nueva casa de Cantabria

María Pombo en imágenes compartidas en sus redes sociales (@mariapombo)

María Pombo vive uno de sus mejores veranos gracias a su nueva casa en Cantabria. La familia Pombo compró un terreno hace varios años y desde entonces han construido dos villas en el municipio de Ribamontán de Mar, una de ellas para María y Pablo Castellano, y otra para sus dos hermanas y sus padres. Sin embargo, aunque la pareja ha mostrado por redes sociales el resultado final de su nuevo hogar en el norte, todavía quedan algunos detalles por finalizar y uno de ellos ha provocado un gran susto a la influencer.

Mientras salía del coche con su hija Vega en brazos, la cual nació el pasado año, cayó hacia atrás en el suelo. Un tropiezo provocado por el pie de una pérgola que todavía no han colocado y que María no recordó mientras salía del vehículo. A pesar del aparatoso accidente, en el cual podrían haber haber salido heridas tanto ella como la pequeña, la empresaria ha asegurado que ambas se encuentran bien, y no ha dudado en compartir el video en redes sociales bajo la descripción: “Experta en hacer de lo simple algo extraordinario”.

En las imágenes se puede ver como su marido acude corriendo a socorrerla y le quita a su hija de encima. Después de esto, procede a preocuparse por ella mientras llama por teléfono y su hijo va corriendo a abrazarla. Sin embargo, parece ser que como observa que ella se encuentra en buen estado, la ayuda a levantarse y ambos entran dentro de su nueva casa.

El video ha recibido infinidad de comentarios por parte de otros creadores de contenido como Lola Lolita: “Perdón pero me reí”, Violeta Magriñán: “Como corre él a rescataros hace que el vídeo sea hasta cute”, y Meri Loves: “Como somos las madres que sabemos perfectamente cómo caer para proteger a nuestros cachorritos. Menos mal que estáis bien”.

‘Casa Vaca’, su nuevo hogar

La influencer ha veraneado toda su vida en Cantabria junto a sus padres, y uno de sus mayores sueños era hacer lo mismo con sus hijos. Por ello, su marido, quien también es arquitecto, ha construido una casa al dedo de sus deseos en la localidad de Galizano. Con diseño en forma de U en el que todas las habitaciones conectan con el jardín y la piscina, la propiedad de una única planta se caracteriza por la gran amplitud de sus estancias. Además, tiene techos altos y una decoración que fusiona elementos rústicos con toques modernos.

Para ello, han utilizado el color verde en puertas y contraventanas, mezclado con el blanco de la pared. Algo muy distinto a su interior, donde han reutilizado muebles de su antigua casa en Madrid y la imponente puerta principal, favorita de sus seguidores en redes. El hogar, ha sido creado para acoger a familiares y amigos; y por ello, incluye una habitación de invitados y un dormitorio con cuatro camas de matrimonio, además de los suyos. E incluso han añadido una buhardilla en la que podrán relajarse alejados del salón y la zona de piscina.

Casa de María Pombo en Cantabria (@mariapombo)