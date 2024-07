María Pombo vende miles de entradas para celebrar un festival de música en un palacio protegido del siglo XVIII sin tener todavía todos los permisos

María Pombo, y su pareja, Pablo Castellano, a su llegada a la edición del 'Suave Fest' de 2023

La publicidad que ya se mueve por redes sociales es bastante clara. El cantante Juan Magán es uno de los artistas confirmados del festival ‘Suave Fest’, que se celebrará el 14 de septiembre en el Palacio del Infante Don Luis, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Otra de las publicidades que, por ejemplo, se puede ver en Instagram, aseguraba esta misma semana que ya se habían vendido el 74% de las entradas generales y el 52% de las entradas VIP. Incluso la propia web oficial del festival asegura que la apertura de puertas será a las 18 horas. Y que el lugar elegido es este palacio del siglo XVIII, uno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) más importantes de la Comunidad de Madrid.

La promotora del festival es María Pombo, una de las ‘influencer’ más importantes de este país. Tiene 3,2 millones de seguidores en Instagram, 240.000 suscriptores en su canal de Youtube y 606.000 fieles en su cuenta de Tik Tok. El problema es que el festival que Pombo ideó hace años y que en septiembre pretende celebrar una nueva edición, esta vez en Boadilla, no tiene todavía la autorización del Ayuntamiento de este municipio, controlado por el PP. “A día de hoy los promotores del evento no han presentado toda la documentación suficiente”, explica un portavoz municipal ¿Cómo es posible, por tanto, que ‘Suave Fest’ anuncie que el festival se celebrará en ese palacio, gestionado por el Consistorio, y que haya publicado incluso un mapa del mismo en el que sitúa donde estarán el escenario, la zona VIP, los aseos, las barras para consumir, los ‘stands’ con productos a la venta y varios ‘foodtrucks’? “No lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Pero todavía no tienen autorización para celebrar el festival”, insisten desde el Consistorio.

Un portavoz del festival asegura, en cambio, todo lo contrario: “El Ayuntamiento nos dijo que ya podíamos anunciarlo”. Desde el Consistorio aseguran que “es mentira. No aceptamos presiones de nadie, por muchos seguidores que tengan en las redes sociales. Todo depende de lo que quieran hacer y de las características del proyecto. Cuando tengamos toda la información, decidiremos”, insiste el portavoz municipal, que aclara que, en función de las dimensiones del proyecto, ellos no tienen la última palabra, sino la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid”, ya que el palacio es un BIC y está protegido.

¿Y qué se quiere hacer? Pues según anuncian los propios promotores, un concierto en los jardines del palacio con varios artistas invitados con un aforo de 10.000 personas. Hay varias entradas. Las generales cuestan entre 37 y 40 euros, las preferentes entre 60 y 70 euros, y las VIP, 500 euros. De hecho, la propia María Pombo ya ha dado por hecho en sus redes sociales que su festival se celebrará este año en el palacio.

El Palacio del Infante Don Luis, con sus jardines

Otra de las preguntas que hay que realizarse es si el palacio, al ser un BIC, puede albergar este tipo de conciertos con 10.000 personas sin el permiso de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional. El artículo 5.D de la ‘Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid’ señala que es competencia de los Ayuntamientos “formular y tramitar los planes especiales de protección que establezcan la ordenación de los Bienes de Interés Cultural y Bienes de Interés Patrimonial, de acuerdo con la normativa urbanística”. Desde el Ayuntamiento insisten en que “a día de hoy no se ha presentado por parte de los promotores del evento la documentación suficiente para poder responder a esa pregunta. Todo dependerá de las características del mismo”.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de quien depende la Dirección General de Patrimonio, aseguran que “a su departamento no les ha llegado ninguna solicitud o petición alguna sobre esta cuestión. Cuando nos llegue se estudiará, porque ahora mismo se desconoce qué se quiere desarrollar”. Es decir, que no hay proyecto definido ni autorizaciones por parte del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, pero el festival ya vende entradas, anuncia artistas y asegura que los conciertos se celebrarán en el Palacio del Infante Don Luis.

Algunos de los artistas que la cuenta oficial de 'Suave Fest' anuncia para el festival

El Ayuntamiento quiere el evento

Desde el Ayuntamiento, no obstante, recalcan que “deseamos que el evento se celebre en Boadilla y, si puede ser, en el palacio, ya que supone una importante promoción para nuestro mayor atractivo turístico. Trabajaremos al máximo para hacer viable el proyecto, pero siempre respetando el interés de nuestros vecinos y el de la mejor preservación de nuestra joya del neoclásico. Nosotros ya hemos demostrado en diferentes ocasiones que pueden tener lugar grandes eventos en el Palacio con actuaciones como las de Raphael o Ara Malikian”. Lo que pasa es que es la primera vez que unos promotores piden la utilización de todo el palacio para la realización de un gran festival.

La preocupación ha llegado a algunos vecinos, que destacan que el palacio es hogar de varios nidos de cigüeñas que se pueden ver seriamente afectadas por el ruido que conlleva un festival de estas características. El alcalde, Javier Úbeda, les ha contestado por escrito, un mensaje al que ha tenido acceso Infobae España. “Aún no se ha concedido permiso. Ahora mismo estamos valorando la iniciativa, pero si sale adelante, será cumpliendo toda la normativa que se exige para la buena conservación de nuestro palacio. Efectivamente, este tipo de eventos traen algunas molestias en materia de tráfico o de ruido, pero también aportan conocimiento a nuestra ciudad y a nuestro conjunto palaciego”. El regidor también señala que no se trata solo de “una cuestión económica”, ya que alquilar el palacio tiene una tasa de 0,40 euros por metro cuadrado. “Dicho esto, la iniciativa está en estudio”.