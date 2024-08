Una empleada le dice a su jefe que se encuentra mal y que no va a trabajar los 3 días que le quedan y le responde “gracias por dejarme tirado”

Una camarera estresada (ShutterStock).

Jesús Soriano, popularmente conocido en X como Soy Camarero, lleva más de seis años denunciando a través de su cuenta las condiciones laborales con las que a diario tienen que lidiar los trabajadores de la hostelería en España, donde parece que la vulneración de sus derechos se ha vuelto una constante. La inestabilidad, los salarios bajos, las jornadas interminables y las malas contestaciones por parte de clientes y empleadores son, por desgracia, parte de su rutina también.

El influencer, que acumula más de 150.000 seguidores en X, comparte publicaciones en las que expone las situaciones que viven los hosteleros a lo largo del país, como ofertas de trabajo sin contrato, reseñas de clientes injustas o tratos abusivos por parte de los responsables de los locales.

“Gracias por dejarme tirado”

Ahora el creador de contenido ha vuelto a desatar la polémica en esta misma red social tras mostrar la conversación entre una camarera y el dueño del establecimiento. En el vídeo compartido, el influencer enseña los mensajes de WhatsApp compartidos entre ambos. La camarera le escribe para comentarle que lleva varios días encontrándose mal y que tras una noche algo más complicada necesita quedarse las próximas jornadas descansando.

“Buenos días. Llevo unos días regular y esta noche lo he pasado peor. Estos días he ido a trabajar para hacerte la semana y que no faltase nadie, pero para los tres días que quedan prefiero quedarme descansado. Lo siento y que tengáis buen día”, redacta la empleada. Pese a que en todo momento se mantiene educada e incluso se disculpa por encontrarse mal, a su jefe no parece convencerle del todo e incluso da la sensación de que se lo toma como un ataque: “Okk, gracias por dejarme tirado. Llévame cuando puedas el polo”.

“Si quieres un profesional por 90 euros no va a ser”

Tras asegurarle que los polos llevaban allí desde esa mañana, la trabajadora replica contundente al mensaje del empleador. “¿Dejarte tirado? Discúlpame, entiéndelo como quieras. He estado para ustedes, sin fallaros en ningún momento, aguantando y entendiendo tus exigencias. Respetando tu forma de ser y tu negocio. Entrando antes de la hora que debería de entrar, quedándome para ayudar a tu hijo y ofreciéndome a ayudar en todo momento sin rechistar. Y todo para ganar 60 euros y llegar a mi casa a la una de la mañana y cotizando ni cuatro horas de ningún mes por ahorrarte la Seguridad Social. Piensa lo que quieras, pero entiende que si quieres un profesional por 60 euros no lo vas a tener”.

Respuesta en redes sociales

Lamentablemente, estos casos de explotación laboral y lesas condiciones son el día a día de muchas personas que trabajan en el sector hostelero. Por ello, la respuesta en redes sociales no ha tardado en llegar y eran muchos los usuarios que se unían a la causa de esta empleada. “Yo ni le aviso ni le llevo los polos. Le planto una baja debidamente justificada por un facultativo”, “Deberían cerrarle el local al ‘empresauro’” o “Mucho a aguantado” son algunos de los mensajes que podemos leer.

