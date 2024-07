Los clientes exigieron comer en la terraza y el dueño del local les contestó: “No vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados”

Terrazas de bares vacías en la Plaza Mayor de Valladolid, Castilla y León (España). (Photogenic/M.A Santos/Europa Press)

Las sucesivas olas de calor han producido una subida notable de las temperaturas en buena parte de España durante la última semana. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta por este fenómeno en distintas zonas de la Península, sobre todo en las provincias del sur y, este mismo lunes, también en Aragón, Baleares y casi todas las regiones adyacentes a los Pirineos.

Como es bien sabido, una prolongada exposición al calor puede ser muy perjudicial para la salud, produciendo tanto agotamiento como insolaciones. Y si bien las personas más susceptibles a estos son los niños, los mayores, las personas con otras enfermedades y las embarazadas, también se incluye dentro del grupo de personas de riesgo a las personas que, por afición o profesión, deberán pasar mucho tiempo al aire libre y a la luz del Sol.

La terraza cerrada durante el mediodía

Es por esto que muchos negocios se han adaptado para, al menos durante estos días, evitar que sus trabajadores tengan que pasar horas y horas en esta peligrosa situación. Negocios como los locales de hostelería y restauración, por ejemplo, de entre cuyas medidas ha destacado el cierre de las terrazas, lugares en los que los camareros deberían estar la mayor parte del tiempo de su jornada.

A pesar de lo razonable de esta decisión, se han conocido algunos casos en los que, o bien los clientes se han mostrado en desacuerdo con no poder tomarse algo en la calle, o bien se han olvidado de que ellos no son los únicos afectados por el calor si se toman algo en la terraza. Una actitud que se ha visto reflejada en un post compartido en X recientemente por el Restaurante Las Cumbres, ubicado en el Cabezo de la Cruz (Murcia).

En esta publicación, los encargados del restaurante revelan una conversación mantenida durante ese día con unos clientes que pedían tomarse algo en la terraza. “Al mediodía la terraza la tenemos cerrada porque hace mucho calor”, responden los encargados del negocio, algo que parece no importarles a los posibles clientes: “No nos importa que haga calor, la queremos fuera igualmente”.

Ante esta insistencia, la respuesta de los trabajadores ha sido la que ha provocado una gran viralidad en redes sociales: “No, no es por ustedes, es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle”. Una contestación que no solo evidencia el respeto y el cuidado del restaurante por sus empleados, sino que denuncia de forma implícita la falta de consideración de quienes no habían pensado en las implicaciones de su propuesta.

Las reacciones en redes sociales

Precisamente por esto, el post ha sido aplaudido por muchos y ha provocado que acumule ya más de un millón de reproducciones. “Esta actitud os honra y debería ser ejemplo para toda la hostelería, en la que en ocasiones las condiciones de trabajo del personal distan de ser las correctas”, aplaude uno de los usuarios.

Con todo, también hubo algunas personas que no terminaron de ver con buenos ojos la publicación del Restaurante Las Cumbres. “Esto sí que es marketing. Ahorrarse un sueldo con la excusa buenista del calor”, critica otro usuario, a lo que el dueño del restaurante responde: “No me he ahorrado ningún sueldo, el camarero ha trabajado, en su horario habitual pero dentro del salón”. Una actitud loable, pero que pareció no resultar del agrado de los clientes que habían pedido la terraza, pues estos, finalmente, no vinieron.

La primera ola de calor del verano de 2024 arrancó este jueves, con previsión de temperaturas de hasta 40 grados en zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Navarra.