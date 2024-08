Un español lleva medio año viviendo en Marruecos y hay algo que le llama mucho la atención: “Me fascina y es gratuito”

@medinhouse en un vídeo de TikTok (@medinhouse/ TikTok)

El usuario de TikTok @medinhouse, es un español que dejó atrás su Valencia natal hace seis meses para mudarse a Marruecos. Desde que cambiara la terreta por este país del norte africano, ha ido subiendo vídeos de su día a día en su nuevo hogar. En estas publicaciones ha contado, por ejemplo, que trabaja en la embajada española o lo “maravillosa que es la gente y la cultura” marroquí. Haciendo hincapié en que es “el paraíso del surf” y que dispone de “millones de oportunidades de desarrollo y negocio”.

Acorde al Instituto Nacional de Estadística (INE) 13.204 españoles residen en Marruecos. Pese a que mudarse a otro país es siempre un proceso complicado, aún más cuando la cultura, el idioma y las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras, parece que @medinhouse no puede estar más contento con la experiencia y las “fantasías” que está viviendo y que no duda en compartir con sus seguidores.

“Una cultura que es la leche”

En una de sus últimas publicaciones, que acumula más de 138.000 visualizaciones y 14.000 ‘me gusta’, el influencer cuenta que hace medio año se mudó a Marruecos y señala uno de los aspectos que más le han llamado la atención, a pesar de que sea “gratis” y “sencillo”.

Primero comenta que el ir allí le está regalando “la oportunidad de descubrir una cultura que es la leche”. Marruecos es un país multi-milenario, heredero de siglos de tradición, con una cultura vibrante que se encarna en los gestos de la vida cotidiana, es festivales o rituales. La autenticidad de este estado también se expresa a través de los nueve bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.

Sin embargo, el creador de contenido no se refiere a nada relacionado con los distintivos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas, sino a algo más mundano y humano. “Hay algo que me fascina, que es algo gratuito y algo que realmente podemos hacer en nuestro día a día”, comenta. Además, asegura que “realmente mejora nuestras vidas”.

“La gente aquí en Marruecos lo hace, vayas donde vayas”

Subraya que es algo “muy sencillo”. “La gente aquí en Marruecos lo hace vayas donde vayas: al súper, a la panadería...” Para explicarlo se detiene y se señala la sonrisa. Es consciente de que en un primer momento “puede parecer absurdo”, no obstante, asegura que “el flow” que “tiene la gente con las sonrisas es una cosa épica”. Continúa expresando que si la llevamos puesta durante todo el día es “imposible” que no nos pasen cosas buenas. “Una sonrisa no cuesta nada, es barata, es gratis ¡Sonríe!”, anima el TikToker.

La acogida en redes sociales del vídeo ha sido inmediata y muchas son las personas que se han dado cuenta tras verlo que quizás en España se debería sonreír más. “Es lo que más me choca cuando vuelvo de allí para España, la gente parece triste en comparación”, “Pues en España nos miran mal, vas a tomar un café en un bar y todo el mundo te mira serio”, son algunos de los comentarios que podemos leer.