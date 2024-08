Alejandro Nieto y Tania Medina, víctimas de un brutal robo en el que lo han perdido todo: “Nos han dejado sin calzoncillos”

Tania Medina y Alejandro Nieto en una imagen compartida en Instagram (@alejandro_nieto8)

Tras unos días de ajetreo después de su vuelta de Honduras, Alejandro Nieto comenzaba sus vacaciones de la mano de su pareja Tania Medina y su hijo. Sin embargo, el finalista de Supervivientes All Stars ha sufrido un nuevo revés en su escapada a Madrid.

Y es que, la familia se encontraba disfrutando de un día en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada, y a pesar de que se mostraban muy felices, al salir del lugar se llevaron una desagradable sorpresa. Cuando llegaron al coche descubrieron que estaba completamente destrozado y que les habían robado todas sus pertenencias.

“El día que creía que iba a ser maravilloso se ha convertido en un infierno”, contaba Alejandro a sus seguidores de Instagram. Muy agobiado y sin saber que hacer, el exsuperviviente compartía con sus seguidores que se había encontrado su vehículo completamente “partido”.

“Se lo han llevado todo”, explicaba el gaditano en shock. “La maleta de mi hijo, la maleta de Tania, mi maleta... Nos han dejado sin calzoncillos, básicamente. Nos han robado todo, el oro, las gafas, a mi niño la Nintendo... de todo. Me han jodido”, indicaba muy afectado. Y sobre todo, molesto por haber dejado a su hijo sin sus pertenencias.

Además, se lamentaba porque, tras un mes alejado de su familia, este viaje iba a ser para “pasármelo bien con mi hijo y con mi novia”. Sin embargo, para Alejandro Nieto lo importante no ha sido el coste económico, el cual no ha querido decir, sino el valor sentimental de las pertenencias: “Ya no es el dinero, sino el valor sentimental que tenía a muchas de las cosas: mi reloj, una pulsera que me compré en Santorini... que no me va a devolver nadie. Me han dejado pelado. Tengo un bajonazo increíble”.

Por otro lado, también ha confesado que siente “miedo” porque dentro de sus pertenencias también se encontraba su documentación y tarjetas. “Me pongo a pensar y me entristece tanto porque me he quedado como desnudo. Son mis cosas y no las voy a volver a ver”, indicaba a sus seguidores antes de irse a dormir.

Su pareja, Tania Medina, también ha expresado cómo se ha sentido en este día tan duro y desde su perfil de Instagram mandaba el mensaje: “Descansen y actúen siempre con bondad y no con maldad. No saben el daño que pueden hacer a otras personas”.

Sus amigos se vuelcan con ellos

El superviviente no se ha encontrado solo en este duro revés y su compañera y ganadora del All Stars, Marta Peñate, no ha dudado en abrirle las puertas de su casa en Madrid y acogerlos. “Estoy en casa de Marta que se ha portado genial. Quiero darle las gracias porque nos ha acogido en su casa. Después hemos ido a cenar al restaurante de Tony [Spina]”, ha indicado Nieto. Sin embargo, ha confesado que lo único que quiere en estos momentos es volver a casa lo antes posible: “Ha sido todo un desastre. A esa persona que me ha robado, te deseo lo peor”.

