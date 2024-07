‘Supervivientes All Stars’ se prepara para su gran final y convierte a Logan Sampedro en su último expulsado: “Los lobos no están hechos para el circo”

Logan Sampedro y Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

Empieza la cuenta atrás para la gran final de Supervivientes: All Stars. La versión “más salvaje” de la historia del reality comenzó su andadura por Honduras hace poco más de un mes con los finalistas y ganadores de ediciones anteriores. Si bien en sus temporadas consiguieron llegar al final, lo cierto es que ahora no lo tendrían nada fácil. Los concursantes han ido enfrentándose a las condiciones adversas propias de la isla centroamericana y a la dureza del reality y, semana tras semana, uno de ellos ha tenido que decir adiós al resto de sus compañeros. La noche de este jueves, 25 de julio, le tocó el turno a Logan Sampedro, quien se encontraba en la cuerda floja junto a Sofía Suescun y Alejandro Nieto tras la expulsión de Lola Mencía.

Antes de que Jorge Javier Vázquez desvelara el nombre del último expulsado de esta edición, los tres nominados tuvieron la oportunidad de revelar cómo han vivido sus últimas horas en Cayos Cochinos. “No me quiero ir nunca”, afirmó la pareja de Kiko Jiménez, dejando entrever que pese a sus diferentes encontronazos con Marta Peñate, su experiencia ha sido un orgullo. “Yo sí me quiero ir, nos queremos ir todos, pero es verdad que me encantaría estar en la final”, admitió, por su parte, el que fuera Míster España 2015. “Yo he estado disfrutando al máximo, la suerte ha estado echada, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer”, expresó, tajantemente, el que fuera finalista de Supervivientes en 2018.

Tras estos alegatos finales, el de Badalona sacó a la luz que el público había decidido salvar al que fue el ganador del reality en 2022, dejando en el aire la continuidad de los otros dos concursantes. “La audiencia ha decidido que se salve… ¡Sofía!”, anunció el que fuera presentador de Sálvame. “No me lo esperaba, tengo un cúmulo de pensamientos porque era la peor forma de separarme de Logan”, reaccionó la salvada, quien ya pasó por una situación similar con el asturiano en la edición de 2018.

Hace seis años concursé por un reto persona, esta vez ha sido un regalo para vosotros (los fans). No creo que me veáis más por aquí, los lobos no están hechos para el circo”, fueron las palabras pronunciadas por el asturiano, dejando entrever que lo que será su futuro en televisión.

La inmunidad

Hasta este jueves, ninguno de los participantes sabía que estaban viviendo sus últimos días en Cayos Cochinos. Jorge Pérez y Marta Peñate se han enterado en pleno directo de que, desde el pasado 18 de julio, ya eran finalistas de Supervivientes All Stars. A ellos se unieron Alejandro Nieto y Sofía Suescun tras la expulsión de Logan Sampedro. Sin embargo, aún debían de enfrentarse a un último gran reto: las pruebas de líder que otorga la inmunidad a uno de los concursantes.

“El que gane tendrá un privilegio fundamental en la final”, explicó Laura Madrueño. Las dos durísimas pruebas fueron ganadas por la pareja de Kiko Jiménez, quien se convirtió en líder por tercera vez en cinco semanas y siendo la última del concurso. “Va por todas las mujeres de España, que tenemos una fuerza que no sé de donde sale”, afirmó la concursante.

“El privilegio es la inmunidad. Sofía no se enfrentará al primer televoto del domingo, por lo que el resto, Jorge, Marta y Alejandro, están nominados”, explicó la presentadora, dejando una profunda tristeza en el resto de los concursantes. La final de esta edición se celebrará el próximo domingo, 28 de julio, y, por primera vez, se llevará a cabo en Honduras y no en España.