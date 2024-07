Marta Peñate gana la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ y toma una importante decisión: “No voy a volver a un ‘reality’ nunca más”

Marta Peñate celebrando con Tony Spina que ha ganado 'Supervivientes: All Stars'. TELECINCO.ES

Tras cuarenta días de concurso, el domingo 28 de julio llegaba a su fin Supervivientes All Stars, la edición que por primera vez ha reunido a los mejores y más destacados concursantes que han pasado por Honduras. La premiada, Marta Peñate, volvía a la isla tras fracasar en 2022 para demostrar que merecía ser la superviviente ganadora.

A las puertas de la final y como cuarto clasificado se quedó Jorge Pérez, quien fue anunciado como el primer expulsado recién empezado el programa. El que fuera Guardia Civil se recompuso rápidamente al reencontrarse en La Palapa con su esposa, Alicia Peña.

La recta final

En el primer desafío de la noche, La Gloria de Poseidón, los tres finalistas se enfrentaban a un reto de resistencia, equilibrio y velocidad. La buena realización de Sofía Suescun y Alejandro Nieto durante la prueba casi dejan fuera del concurso a la que más tarde sería nombrada ganadora.

En la segunda prueba titulada Las puertas del cielo, Sofía Suescun no logró vencer su vértigo a las alturas se clasificó así en el tercer puesto y a un paso del duelo final que decidiría al ganador. Su pareja, Kiko Jiménez, la sorprendería saliendo de un cofre, algo muy típico del formato. Ya juntos, se abrazaron efusivamente para celebrar su paso por el programa y, sobre todo, haber llegado a la final.

La victoria estaba entre Alejandro Nieto y Marta Peñate y, entre ellos, Laura Madrueño se preparaba para levantar la mano del ganador. En el plató, Jorge Javier Vázquez alargaba la espera y aumentaba la tensión de los finalistas. Acompañados de sus respectivas parejas, respondían a las preguntas del presentador sobre quienes le habían acompañado durante su paso por el programa y cómo estaban viviendo impacientes por saber quién iba a recibir el premio.

Tras el largo silencio previo a la anunciación, Jorge Javier Vázquez pronunció al fin el nombre de Marta Peñate, que reaccionó yendo a abrazar a Tony Spina, su novio. Seguidamente, fue a recoger el cheque de 50.000 euros que le pertenecía.

Tras la victoria

La que empezó su carrera en el mundo de la televisión hacia el año 2015, en la 16º edición de Gran Hermano, ha concursado ya en ocho realities. Supervivientes All Stars ha sido el único de todos ellos que ha logrado ganar. Marta Peñate se ha coronado, además, como leyenda de este formato y como personaje ya reconocido de la cadena. Tras casi diez años apareciendo en las pantallas de todos los hogares de España en diferentes concursos, Marta aprovechaba el momento de euforia al ver su reflejo en el espejo después de su paso por la isla y, junto a su pareja, anunciaba que esta sería su última participación en un reality: “No voy a volver a ser un reality nunca más. Este es mi último reality y no me voy a separar de ti en la vida, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar. Te lo juro. Me desequilibro, ¿vale? Te necesito”, dedicaba así estas palabras a Tony Spina.