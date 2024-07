El problema de salud de Adara Molinero que pudo haber perjudicado su paso por ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero en 'Supervivientes All Starts' (Mediaset)

La experiencia de Adara Molinero por Supervivientes 2023 fue meritoria, pues consiguió quedar finalista tras la victoria de Bosco Martínez-Bordiú. Sin embargo, su estancia en Honduras durante Supervivientes All Stars, la edición más dura del reality, fue especialmente corta.

Nada más empezar el concurso, la actitud de la hija de Elena Rodríguez ya auguraba un pronto regreso a casa. Y es que si bien sus compañeros saltaron del helicóptero sin ningún tipo de contratiempos, lo cierto es que la exconcursante no se atrevió a dar el paso. El temor y los recuerdos de la temporada anterior se fueron apoderando de ella, evitando que esta disfrutase del inicio de la aventura.

“Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez. Tengo terror. Es que he estado aquí hace muy poco tiempo, no puedo volver a vivir lo mismo. Es durísimo”, afirmó entonces. Poco después, la joven recapacitó y consiguió saltar del helicóptero. Sin embargo, esta no fue bien recibida por sus compañeros en la Palapa debido a la supuesta ventaja que le daría en la competición haber estado tres días fuera de la isla.

Adara Molinero en una imagen de archivo (Europa Pres / Mediaset)

Nada más llegar a Cayos Cochinos, la expareja de Rodri Fuertes fue nominada. Justo antes de que el público decidiese que esta debía poner fin a su paso por la isla centroamericana, Adara Molinero tuvo que ser evacuada de urgencia por culpa de una fuerte reacción alérgica que le dejó el rostro completamente desfigurado. “Me duele muchísimo la cabeza. Me sacan ya de aquí. No duermo aquí esta noche. Esto ya no. Me duelen los ojos, por detrás me duele toda la cabeza. No saben lo que es”, explicó entonces la novia de Álex Ghita a Jorge Javier Vázquez.

Ante su delicado estado de salud, la que fuera pareja de Bosco Martínez-Bordiú pidió que salvasen a su amiga Olga Moreno, quien también estaba en la cuerda floja. No obstante, ahora se conoce que este no fue el único problema en su salud que le dificultó su paso por el reality.

Otros hándicaps

Ha pasado un mes desde que Adara Molinero puso fin a su aventura en Honduras, pero no ha sido hasta ahora cuando la exconrusante ha desvelado que padece un problema digestivo que le causa diferentes malestares. “En Supervivientes el año pasado tenía SIBO, pero también tenía y tengo diastasis abdominal, porque soy mama”, ha explicado la exconcursante en threads, microblogging de Instagram, donde acumula más de 870 mil seguidores.

Las dos enfermedades que padece Adara Molinero provoca efectos adversos en su sistema digestivo, provocando pérdida de la fuerza y dificultades a la hora de elegir alimentos. La diastasis abdominal consiste en una alteración de la pared abdominal que se produce cuando los músculos rectos del abdomen se separan a nivel de la línea media del cuerpo.

El SIBO afecta directamente al aparato digestivo. Consiste en un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y se produce cuando una cirugía u otra enfermedad ralentiza el paso de alimentos en el tubo digestivo, generando un caldo de cultivo para las bacterias. En consecuencia, se producen diarreas y, en algunos casos, pérdida de peso o malnutrición, lo que ha afectado la experiencia de Adara en Honduras.