El tonteo de Abraham con Sofía Suescun, la polémica entrada de Adara y las lágrimas de Marta en la primera gala de ‘SV All Stars’

Marta Peñate, en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Supervivientes All Stars ha celebrado este domingo su primera gala. Tras el comienzo atípico del jueves, retrasado para evitar competir con el partido de España en la Eurocopa, los concursantes han iniciado su convivencia, que en solo tres días ya ha dejado numerosas tramas.

El arranque de esta edición ha estado marcado por un handicap extra: no tienen la dotación mínima que la organización da habitualmente a los participantes, por lo que su único alimento es el que consigan en la isla. Esto ha minado el ánimo de algunos de los supervivientes, como Marta Peñate y Olga Moreno, que entre lágrimas manifestaban en la Palapa su arrepentimiento por haber aceptado volver al concurso.

“No estoy en un momento de mi vida bueno, no estoy preparada para todo esto y no tengo ganas de discutir con nadie”, expresó Marta tras una discusión con Adara, afirmando que quería irse del programa. Por su parte, la exmujer de Antonio David Flores aseguraba también que sus circunstancias de fuera le estaban condicionando en los Cayos Cochinos, aunque se mostraba dispuesta a continuar, confiando en que todo cambiaría con el paso de los días.

Adara Molinero también ha sido una de las grandes protagonistas de las primeras horas de reality. La concursante sufrió un ataque de pánico el jueves y activó el protocolo de abandono, pero el programa le dio tres días para replantearse su decisión. Finalmente, este domingo aceptaba tirarse del helicóptero, aunque no fue muy bien recibida por sus compañeros en Palapa por la supuesta ventaja que le daría en la competición haber estado tres días fuera de la isla.

Oye MUY TRANQUI la primera palapa no? JOJOJOJO#SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/iF5XWqRmiz — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) June 23, 2024

Pese a las extremas condiciones y los primeros conflictos, también ha habido tiempo para el humor y hasta para el flirteo. Abraham García ha protagonizado el primer intento de ‘carpeta’ en Honduras con su descarado tonteo con Sofía Suescun, una escena que no ha hecho ninguna gracia al novio de la influencer, Kiko Jiménez.

“Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando. Abraham debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco”, espetaba el jiennense desde plató. Y añadía: “Tendría que haber ido a ‘La isla de las tentaciones’, como tentador. Está tentándola”.

⭐ PRIMER AVANCE DE #SVAllStarsGala1 ⭐



💥Abraham explota contra Marta Peñate

💔Olga está destrozada

👀Acercamiento entre Sofía y Abraham

✈💜La decisión de Adara sobre su permanencia



A las 21:20h en @miteleplus y a las 22:00h en Telecinco 📺💙 pic.twitter.com/zofa3MDY8Y — Telecinco (@telecincoes) June 23, 2024

Primeros nominados

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez finalizaba con la elección de los tres primeros nominados de esta edición All Stars. Como era de esperar, Adara se convirtió en la más votada por sus compañeros para abandonar el concurso, mientras que en la segunda posición hubo un empate a un voto entre Sofía, Olga, Marta y Lola.

Abraham, ganador de la prueba de líder, era el encargado de desempatar y decidía subir a la palestra a Olga Moreno. Además, su nominación directa fue para Jorge Pérez: “Es un tío excepcional, pero él también estaba mal esta mañana llorando y está mal del brazo”, explicaba tras poner en peligro al ganador de Supervivientes 2020.