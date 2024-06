Adara Molinero, primera expulsada de ‘SV All Stars’: su delicado estado de salud y la romántica declaración de Bosco

Adara Molinero y Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

Ha pasado una semana desde que arrancó la edición más dura de Supervivientes con All Stars. Pese a que se sabía que los concursantes no lo iban a tener nada fácil a la hora de hacer frente a las condiciones climatológicas, el hambre y la convivencia, lo cierto es que nadie se esperaba que en esta corta andadura del espacio de Mediaset se produjera la primera evacuación.

Adara Molinero no ha empezado con buen pie su aventura en Cayos Cochinos y, después de su amago de abandono, sus primeros días en la isla han sido complicados. Nada más comenzar la gala de este jueves, 27 de junio, Jorge Javier Vázquez informaba que el reality de supervivencia ha realizado una evacuación de urgencia debido al delicado cuadro médico de una concursante. Acto seguido, el de Badalona dio paso a un vídeo en el que se veía a la hija de Elena Rodríguez con el rostro completamente desfigurado debido a una reacción alérgica tras una picadura.

“Me duele muchísimo la cabeza. Me sacan ya de aquí. No duermo aquí esta noche. Esto ya no”, expresó la concursante, completamente desconcertada tras ver el reflejo de su rostro en unas gafas de bucear. “Me acabo de ver y esto no es normal. No pensaba que era para tanto. Estoy totalmente deformada”, exclamó la exconcursante de Gran Hermano ante su impacto.

Tras haber recibido intervención médica en la playa, la organización tomó la decisión de aislarla en Cayo Paloma para tratarla correctamente. “Me duelen los ojos, por detrás me duele toda la cabeza. No saben lo que es. No me he visto. Me vi un poco con unas gafas de bucear”, manifestó la novia de Álex Ghita al conductor de televisión.

“No hay ningún tipo de peligro, es algo que te ha hecho reacción alérgica”, replicó Jorge Javier, intentando tranquilizar a Adara Molinero, quien comenzó a llorar sin consuelo. “Siempre en mi vida pienso que se puede más y más y me esfuerzo. Viene lo que sea y digo yo soy capaz y digo ‘venga adelante’ y siempre tiro. Hay veces que hay que parar y decir ‘no se puede’. Ya está, no pasa nada”, reflexionó la concursante.

La romántica declaración de Bosco

Tras la conversación, el de Badalona comunicó a la hija de Elena Rodríguez que el equipo médico había dado luz verde a su continuidad en el concurso. “El médico ha autorizado tu vuelta a la playa así que en unos minutos te reincorporas a la playa y te enfrentas a una noche complicada Adara”, le explicó Jorge Javier, dando a entender a que ella y Olga Moreno seguían en la cuerda floja después de que Jorge Pérez fuese salvado.

“Nunca llegamos a pensar en el equipo que la primera expulsión sería entre Adara Molinero y Olga Moreno”, confesó el presentador poco antes de anunciar quién sería la primera expulsada de esta edición. Los votos del público estuvieron muy ajustados, pero, finalmente, se cumplió el deseo de la finalista de Supervivientes 2023, pues con un 50,1% de las votaciones, Adara Molinero se despidió de Honduras y del resto de sus compañeros.

Poco después de conocer la decisión de los telespectadores, el sobrino de Pocholo no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a la que un día fue su pareja. Tras un bonito reencuentro entre ambos en la nueva edición de leyendas, ambos han mantenido una cercana amistad. “Estoy enamorado de Adara desde el día que la conocí y lo estaré hasta que me muera”, pronunció el ganador de Supervivientes 2023.

“Con perdón de Álex, el novio de Adara, ¿crees que lo vuestro se podría llegar a repetir?”, preguntó Jorge Javier. “Honestamente, estos días he podido ver a Adara y la veo tan feliz y tan estupenda que nunca me perdonaría estropear algo tan especial”, le replicó Bosco, quien fue ovacionado por el público presente en el plató de Supervivientes. “¡Eso es amor!”, exclamó el de Badalona.

Entierran el hacha de guerra

Adara Molinero y Marta Peñate iniciaron el concurso siendo grandes enemigas, pues llegaron a Cayos Cochinos con cuentas pendientes de fuera, donde incluso se han llegado a ver las caras en los juzgados, según Lecturas. Pero, en Honduras, la cosa ha cambiado bastante y, en los últimos días, hubo un acercamiento entre las dos.

Precisamente fue la exconcursante de La isla de las tentaciones quien la acompañó donde la inspectora tras verle el rostro desfigurado por la reacción alérgica. Pero, lo más llamativo ha sido la emotiva despedida que ambas han tenido. Parece ser que el breve paso de Adara Molinero por Supervivientes le ha permitido hacer las paces con la novia de Tony Spina, pues ambas se han abrazado tras conocer que la expareja de Rodri Fuertes ponía fin a su paso por el reality.

“No hubo tiempo de hablar nada”, lamentó la expulsada. “Te voy a decir una cosa. Me esperaba que fueras otra persona. Me he llevado una alegría, no eras lo que esperaba, sinceramente. Ojalá que fuera podamos tener esa conversación que no pudimos. Yo te debo un café y unas palmeritas, ¿vale?”, le respondió su compañera. “Si en algún momento te he hecho daño, lo siento”, se dijeron mutuamente antes de fundirse en un abrazo. Tras la expulsión de Adara, los nuevos nominados de esta semana son Jorge Pérez, Olga Moreno y Bosco Martínez-Bordiú como nominados. El próximo jueves, uno de ellos engrosará la lista negra y dirá adiós la espacio.