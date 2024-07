Jorge Javier Vázquez renueva su contrato con Mediaset y asegura su futuro en la cadena hasta 2027

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

A solo unos días del gran estreno de El Diario de Jorge, el presentador de Telecinco recibe una de las mejores noticias al volver a firmar contrato con Mediaset España hasta julio de 2027. Uno de los rostros más reconocidos de la televisión española asegura su permanencia en el grupo de comunicación, con el que ha estado vinculado de forma continuada desde el año 2003.

Mediaset España ha confirmado que Vázquez, conocido por su “versatilidad, espontaneidad y estilo único”, continuará al mando de diferentes programas de entretenimiento de la parrilla de Telecinco. Este mismo domingo finalizará Supervivientes All Stars con la gala final en la que el público elegirá al mejor superviviente de nuestro país; y el próximo lunes, será el gran estreno de su nuevo magazine de tardes: El Diario de Jorge.

A esto se suma, que para septiembre estará prevista la vuelta de uno de los formatos más famosos de nuestra televisión, Gran Hermano, programa que también estará liderado por el presentador. Pero Jorge Javier no tenía nada que temer, ya que tras más de veinte años al frente de contenidos como Aquí hay tomate, Sálvame y gran parte de los realities de la cadena, su continuación estaba asegurada.

“Es un poco como volver a casa”, comentaba a INFOBAE España hace solo unos días para el estreno de su nuevo proyecto. El showman se mostraba muy optimista con su regreso a las tardes solo un año después del final de Sálvame, tras más de 15 años de emisión. Confesó, que “cuando comía y me tomaba el café, me ponía el sillón a ver Telecinco, yo decía madre mía, yo no sé cómo he podido trabajar de esto. A mí no me pillan en otro sitio”. Sin embargo, en cuanto conoció la idea del proyecto tuvo muy clara que su respuesta iba a ser sí.

Jorge Javier Vázquez en la presentación de 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

Una carrera de éxitos

La trayectoria de Jorge Javier Vázquez en Mediaset España es extensa y llena de triunfos. Estando al frente de gran parte del entretenimiento, ha logrado consolidar su imagen y aportar altos índices de audiencia. Pero, además de su labor en la televisión, el catalán ha sido reconocido con prestigiosos premios a lo largo de su carrera. Uno de los más destacable fue el Premio Ondas 2009 a Mejor Presentador de Televisión. Y también recibió el Premio Joan Ramon Mainat en el FestVal de Vitoria-Gasteiz en 2014.

La pequeña pantalla no es solo a lo que ha dedicado su tiempo, ya que también es “escritor, productor y actor de teatro”. Su capacidad para diversificarse en distintas áreas del arte y la comunicación le ha permitido mantenerse siempre en el foco de la noticia y le ha otorgado las capacidades para dirigir las audiencias.

Desde su incorporación a Mediaset en 2003, el presentador ha sido una de las “figuras más valoradas de nuestro país”, han apuntado desde la cadena. El catalán tiene la facilidad de adaptarse a los diversos formatos televisivos, convirtiéndolo en uno de los pilares fundamentales del grupo de comunicación. Esta renovada colaboración hasta el 2027, garantiza la continuidad de una fórmula de éxito que seguirá ofreciendo al público español su gran carisma, al menos, tres años más.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET)