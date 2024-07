Sonsoles Ónega confirma la fecha de fin de temporada de ‘Y ahora Sonsoles’ y apoya a Jorge Javier Vázquez: “Deseo que le vaya bien”

Sonsoles Ónega en el acto de fin de temporada de 'Y ahora Sonsoles' (Anabel Gómez/INFOBAE)

Y ahora Sonsoles cierra su segunda temporada liderando las tardes en Antena 3 y para celebrarlo Sonsoles Ónega ha realizado un acto, junto a todos sus colaboradores, en que ha agradecido al público y ha pedido un deseo para el próximo curso: “Quedarme como estoy”.

El programa de Atresmedia ultima sus programas con grandes datos de audiencia en los que supera a sus competidores en 1,4 puntos. Gracias a un 12% de cuota media de pantalla a lo largo de este año, la presentadora ha tenido tiempo de hacer un balance tranquilo y seguro sobre los detalles que otorgan a Y ahora Sonsoles su éxito: “No sé si hay clave ni receta infalible. Pero yo creo que el programa tiene que vibrar, palpitar y fluir, y los temas tienen que surfear bien en el plató. Hay veces que sobre la escaleta, en el papel o en la pantalla tiene un pintón el programa y luego bajas y no termina de tirar. Sobre todo la flexibilidad en el plató, la rapidez a la hora de transitar por los temas”.

Además, ha confesado a Infobae España que a pesar de mantener buenos datos de audiencia, también se preocupa por ellos, sobre todo porque “todos los del equipo queremos devolver la confianza y solo la devuelves con datos”. Unas cifras que han reflejado su clara victoria por encima de sus competidores TardeAR, la ficción de TVE y Más vale tarde. “Lo dije cuando estábamos en el Festival de Vitoria: vamos a competir y luchamos con productos muy buenos. No hay competencia pequeña y nosotros hemos mirado a todos los productos que de 6 a 8 que estaban disputando con nosotros”.

Una de las nuevas incorporaciones en la próxima temporada será El diario de Jorge, que comenzará sus andadas a finales de julio. Jorge Javier Vázquez volverá a las tardes de Telecinco con un magazine de historias y relatos humanos. “Jorge es otro grande de la televisión. Estoy segura de que la audiencia de Telecinco lo va a recibir con todo el cariño. Con probablemente muchísimas expectativas en lo que haga y yo también las tengo. Estoy deseando que llegue el 29 de julio para verlo”, ha confesado la hija de Fernando Ónega.

Sonsoles Ónega en el acto de fin de temporada de 'Y ahora Sonsoles' (Anabel Gómez/INFOBAE)

“Necesito tener un poco de tranquilidad”

Además, la escritora ha confesado que habla asiduamente con el expresentador de Sálvame: “Me escribe siempre cosas que me pica. Pero es que siempre ha sido un muy buen compañero conmigo. Siempre, la verdad, me ha tratado con mucho cariño”. También ha recordado su recorrido juntos en Telecinco: “Yo he aprendido mucho de tele viendo lo que él hace o hacía, y ahora le seguiremos con muchísima atención y le deseo que le vaya bien”.

Por otro lado, la madrileña consiguió el Premio Planeta 2023 gracias a su novela Las hijas de la criada, la cual será adaptada como serie para televisión por Atresmedia TV. Un triunfo que no hace más que devolverle las ganas por seguir escribiendo. “Me gustaría, si fuera posible, publicar a finales del año que viene, si es posible, y para eso necesito el verano. Necesito tener un poco de tranquilidad y perspectiva de tiempo, sobre todo”, ha revelado a INFOBAE.

Y es que la cadena planea finalizar la temporada del programa la semana del 25 de julio, de manera que la presentadora cogerá sus vacaciones durante el siguiente mes: “Estoy perfecta, pero estoy cansada y tengo ganas de respirar un poquito. Y luego ya en septiembre, volver con las mismas ganas”. Además, ha admitido que destinará ese tiempo a disfrutar tanto con su pareja como con sus hijos, y sobre todo, escribir mucho.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)