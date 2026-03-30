La predicción de la Aemet para Semana Santa: fuertes rachas de viento, nieve y un ascenso térmico con máximas cerca de los 30 grados

La salida procesional de la Pollinica en el Domingo de Ramos de Málaga, a 29 de marzo de 2026. (Álex Zea / Europa Press)

Este año, en Semana Santa va a reinar el buen tiempo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, ha detallado en un comunicado que durante las próximas jornadas, las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular, con nevadas en las montañas. También entre el martes y el jueves “podría haber algunos chubascos en Baleares”. Pero para el meteorólogo, el fenómeno a tener en cuenta será el viento, “que soplará con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y también en el archipiélago balear”. En Canarias, la protagonista será la calima. Y, respecto al mercurio, las temperaturas van a subir en la mayor parte de España. En puntos del este y del sur de la península, incluso en Galicia, el termómetro superará los 25 grados. Es más, en Andalucía rozará los 30 grados.

Este lunes persiste el viento del norte. Durante la pasada jornada, la Aemet activó el nivel rojo (“riesgo extraordinario”) con rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora en Cataluña. Y este lunes, aunque con menos intensidad, volverá a soplar con fuerza y dejará rachas muy fuertes. Del Campo advierte que “el viento podrá derribar ramas, árboles y provocar la caída de objetos elevados”, por lo que pide precaución. El organismo público ha activado los avisos en nivel amarillo (“riesgo bajo”) y naranja (“riesgo importante”) en el este del país, tanto por el fuerte viento como por la mala mar. En el archipiélago canario, los avisos responden a los mismos fenómenos, pero también al polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 30 de marzo de 2026. (Aemet)

Durante esta jornada, la Aemet también prevé precipitaciones en puntos del Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, que caerán en forma de nieve a partir de entre 1.300 y 1.500 metros. “La cota va a ir subiendo después de haber estado baja también durante el fin de semana”, apunta el portavoz. En el resto de la mitad norte, intervalos nubosos y cielos despejados en el sur. En cuanto a las temperaturas, estas serán más altas en todo el país, después de haber amanecido con heladas en zonas del interior. Ciudades como Sevilla, Badajoz, Murcia o Castellón rondarán los 22 grados.

Nieve, mala mar y más viento en el este

El martes seguirá el viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear, con mal estado de la mar. Desde el organismo meteorológico avisan de que las olas podrían superar en zonas del norte de Cataluña y de Baleares los seis metros de altura. También lloverá en el Cantábrico, en Pirineos y en el Alto Ebro. Se esperan nevadas en torno a entre 1.000 y 1.200 metros en el Pirineo; y 1.200 a 1.600 metros en el resto de las montañas del extremo norte.

En Baleares, no descartan algún chubasco, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. En Canarias, la calima se extenderá y afectará a prácticamente todo el archipiélago, “reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire”.

El mercurio ya empezará a repuntar. Las temperaturas subirán en toda España. En el interior de la mitad norte y el Cantábrico se rondarán unas máximas de en torno a 14 a 16 grados, aunque en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío, con máximas de entre 11 y 13 grados. En cambio, en Galicia y en el sur y este de la península se superarán los 20 grados. En zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias, se superarán los 25 grados.

Subida generalizada del mercurio

El miércoles será una jornada similar a la anterior: “Vientos intensos de nuevo en el nordeste peninsular y Baleares y de nuevo mal estado de la mar”. Las lluvias, de nuevo, quedarán acotadas al Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, aunque una borrasca mediterránea incrementará la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarlo también en el este de Cataluña. Las nevadas aparecerán a partir de 1.400 a 1.800 metros y los cielos estarán más despejados en el centro y sur de la península. Este día persistirá la calima en Canarias y el mercurio seguirá en la misma línea.

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El primer día festivo de la semana estará marcado por un tiempo agradable en la mayor parte del país. El Jueves Santo, las lluvias seguirán en el Cantábrico y Pirineos, pero con un carácter débil, al tiempo que irán remitiendo en Baleares. “Aún nevará en la cordillera pirenaica por encima de 1.200 a 1.400 metros y en el resto del país cielos poco nubosos y un día más, vientos que soplarán con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares”, detalla el portavoz. En Canarias, irá remitiendo la calima y las temperaturas no cambiarán en la mayor parte del país.

Predicción general de las temperaturas máximas y mínimas del próximo jueves, 2 de abril de 2026. (Aemet)

De cara al Viernes Santo y los días posteriores, lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio, con una disminución de las precipitaciones en el extremo norte. En el resto del país, según la actual previsión, no habrá lluvias, y “las temperaturas en general serán más altas, incluso en la recta final de la semana, aunque todavía hay incertidumbre, pero podrían rondar los 28 a 30 grados en puntos del sur peninsular”. También se espera tiempo estable y temperaturas más altas en el archipiélago canario.

Predicción general de las temperaturas máximas y mínimas del próximo domingo, 5 de abril de 2026. (Aemet)