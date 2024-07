El consejero de Vox en Extremadura permanece en el Ejecutivo de María Guardiola y abandonará el partido

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero de Juan, a 9 de octubre de 2023, en Mérida, Extremadura. (Jorge Armestar/Europa Press)

El consejero de Vox en el Gobierno de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha anunciado este viernes que continuará en el Ejecutivo de María Guardiola y que dejará el partido en los próximos días. Guardiola ha comparecido este viernes en una rueda de prensa junto a Higuero, que se afilió a Vox cuando fue nombrado director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca en agosto de 2023.

La presidenta extremeña, que no cree que vaya a haber una moción de censura y que ha descartado elecciones anticipadas, ha asegurado que intentará acabar la legislatura llegando a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas.

Guardiola ha explicado que tras la ruptura “unilateral” de Vox de su acuerdo de gobernabilidad, el Ejecutivo extremeño “va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora”, en solitario, con el objetivo de que haya “estabilidad” en la región.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, acompañada del consejero de Vox en su ejecutivo tras la decisión de Vox de romper con los pactos de gobierno que mantenían en cinco comunidades autónomas, así como en Baleares, donde Vox no forma parte del gobierno pero su apoyo permitió investir a Marga Prohens.

En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves “nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas” que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que “los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías”. “Hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe”, ha criticado.

El PP gobernará en solitario y buscará “acuerdos puntuales”

Guardiola ha señalado que tras esta ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad “decaen”, por lo que se va “a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario”. En ese sentido, la presidenta extremeña ha contemplado gobernar con “acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa.

Por tanto, “todo lo que está en ese acuerdo de gobernabilidad y que ha roto de manera unilateral Vox decae”, por lo que ha considerado que “por coherencia”, el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, “debería renunciar a su acta” ya que “es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular” que lo cedió a Vox en el marco del pacto que alcanzaron.

Extremadura es una de las cinco comunidades donde, hasta ahora, el PP gobernaba en coalición junto a Vox, al no contar con la mayoría necesaria para formar gobierno. En el caso de Extremadura, al igual que en la Región de Murcia, el acuerdo llegó a escasos días de vencer el plazo.

Precisamente, Guardiola llegó a asegurar que “no dejaría entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”, así como a quienes “deshumanizan” a los inmigrantes o “colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI”; unas palabras que aludieron inevitablemente a la formación que lidera Santiago Abascal.

