El Gobierno de Sánchez avisa a Milei ante su nueva visita a Madrid: “Espero que respete al pueblo español y sus instituciones”

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. (EFE/Chema Moya)

La ministra portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha hecho una advertencia al presidente de Argentina, Javier Milei, ante su nueva visita a España prevista para este viernes. El mandatario argentino avisó de su intención de volver a visitar Madrid para recibir el Premio del Instituto Juan de Mariana, cuando se realice la Cena de la Libertad en esa institución, en el Casino de Madrid, durante la que se denominó como Semana de la Libertad.

“Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones”, ha subrayado Alegría este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Y es que, la última visita de Milei a España derivó en una crisis diplomática sin precedentes.

Milei regresará previsiblemente a Madrid justo un mes después de que España decidiera retirar a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de la negativa de Javier Milei a disculparse por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. En un acto de Vox celebrado en Madrid, Milei arremetió contra el Gobierno liderado por el secretario general del PSOE y su esposa, a quien acusó de “corrupta” por la polémica judicial que le rodea.

Un día después de estas palabras, lejos de disculparse, como exigió el Gobierno de España, el presidente argentino elevó el tono. A pesar de que el Ejecutivo español amagó con romper las relaciones diplomáticas con Argentina, si Milei no realizaba una rectificación pública, el presidente argentino acusó a Sánchez de “cobarde” y “totalitario” al creerse “dueño del Estado”. Asimismo, señaló en una entrevista que el presidente del Gobierno “se esconde entre las faldas de las mujeres”.

Nueva visita a España

Tras estas declaraciones, que se sucedieron con posterioridad, el Gobierno adoptó la decisión de mantener en Madrid a la embajadora española en Argentina después de llamarla a consultas “sine die” dos días antes, horas después de la intervención de Milei en el acto de Vox en Madrid junto a otros líderes internacionales de extrema derecha, como Giorgia Meloni (Italia) o Marine Le Pen (Francia).

Aunque ninguna de las dos administraciones ha dado por zanjado el asunto diplomático, el Gobierno no se plantea tomar nuevas medidas, ya que llamaba a dejar “reposar” la represalia sobre la embajadora. Asimismo, teniendo en cuenta que el presidente argentino anunció una nueva visita para este mes de junio (en su viaje de mayo no se reunió ni con el rey ni con el Gobierno), fuentes diplomáticas no descartaron en un principio adoptar otras acciones más contundentes, como declarar a Milei persona non grata e, incluso, impedir su visita. Sin embargo, horas después, el Ejecutivo matizó que no se le podía impedir la entrada al país. En todo caso, el Gobierno insistió en que analizará el carácter de la visita para decidir sobre la proporción de los recursos necesarios, como la seguridad o el transporte.