Así es ‘Villa Panto’, la impresionante casa en la que Anabel Pantoja criará a su primer hijo: de dos plantas y con vistas al mar

Anabel Pantoja se encuentra viviendo el mejor momento de su vida. El pasado martes, la revista Lecturas publicaba una de las noticias del año con el anuncio del embarazo de la sobrina de Isabel Pantoja. De cuatro meses y de lo más enamorada, la excolaboradora de televisión va a comenzar una nueva etapa junto a su pareja David Rodríguez, a quien ella ha presentado como “el fisioterapeuta”. “Por fin puedo hablar con tranquilidad de esto. Te estamos esperando con muchísimas ganas, bebé. Te quiero desde que eras una semilla”, publicaba en redes sociales tras el anuncio.

Los futuros padres han comenzado a preparar la llegada de su primer hijo, y para ello, Anabel habrá comenzado a decorar su “Villa Panto”, la casa que compró hace un año en Canarias. Y a pesar de que la pareja no ha querido saber el sexo del bebé hasta reunirse con su familia en el cumpleaños de la Pantojita, sí que han comenzado ultimar las reformas que había comenzado a hacer en ella. Tal y como ha informado Belén Esteban en Ni que fuéramos, estarían comenzando a trasladarse a la isla.

¿Cómo es “Villa Panto”?

El 13 de junio de 2023, Anabel Pantoja cumplía un sueño al ser propietaria en su isla favorita. Y es que, a pesar de ser una sevillana orgullosa, la joven se enamoró de las Islas Canarias tras comenzar su relación con Omar Sánchez y desde entonces no las ha abandonado, a pesar de cortar su relación con él hace varios años. Pantoja se compró su casa en Arguineguín, Gran Canaria, y lo hacía oficial con una publicación en redes: “Martes 13 de Junio firmé VILLAPANTO. Hasta agosto no pude enseñarle a mi madre este sueño, por fin mi hogar, en mi paraíso, fruto del esfuerzo y del trabajo de un lado a otro, a la vez que ir ahorrando poquito a poquito… Quedan muchos meses por delante para verla terminada y poder vivir pero os prometo ir viviéndolo con vosotros”.

Desde que la adquirió no ha compartido mucha información sobre ella, ya que se encontraba haciéndole varias reformas: “Hemos venido a ‘Villa Panto’ y madre mía, lo que tengo aquí montado...y yo pensaba que esto era sencillo. Meteros en una obra, pero no en una obra pequeña, no. En una obra grande...”, explicaba en stories hace unos meses. Sin embargo, sí que se pueden apreciar varias cosas sobre ella: se trata de una gran casa de dos plantas. En la primera de ellas se encuentra el salón y la concina, y en la segunda estarían los dormitorios. Aunque su lugar favorito y desde el que ha compartido ya varias estampas, es el gran ventanal del comedor, desde el que se pueden disfrutar de unas preciosas vistas al mar. Además, esta cuenta con una gran terraza de más de 70 metros cuadrados, donde también se puede observar el Océano Atlántico.

La relación entre Anabel y “el fisioterapeuta”

Anabel, de 37 años, ya confirmó a la revista Lecturas hace unos meses que había encontrado a la persona de su vida en David Rodríguez, un fisioterapeuta de 26 años. La relación entre ellos comenzó hace aproximadamente un año, cuando Anabel aún mantenía un amor con el deportista Yulen Pereira, a quien conoció durante su participación en Supervivientes 2022. El encuentro inicial entre Anabel y David ocurrió durante una gira por América realizada por el equipo de su tía, donde David formaba parte como fisioterapeuta. Y aunque la conexión fue evidente, en ese momento no trascendió más porque Anabel tenía pareja.

A su regreso de América, Yulen Pereira decidió terminar su relación con Anabel durante una comida en un restaurante, lo que la dejó devastada. Poco tiempo después, la relación con David comenzó a desarrollarse de manera automática y natural, pero la pareja decidió mantenerla en secreto durante varios meses. La revelación pública llegó de manera sorprendente cuando Belén Esteban, la confirmó durante un polígrafo en el Sálvame Deluxe.

El 15 de julio de 2023, David utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a Anabel por su cumpleaños, lo que supuso una especie de confirmación de su relación. No obstante, no fue hasta el 26 de julio cuando la revista Lecturas publicó las primeras imágenes de la pareja, capturadas durante una escapada a Cádiz. “Es mejor que he tenido”, confesó a Lecturas, destacando el apoyo y el respeto que le brinda su pareja. En un mensaje de despedida del año 2023, la influencer hizo una declaración pública del amor que siente por David: “Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú David Rodríguez. Sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros...”.

Por su parte, David también ha mostrado su compromiso total con la relación. Aunque reconoce que la distancia es un reto, ambos han logrado adaptarse a esta situación con frecuencia de vuelos y desplazamientos para verse incluso por unas pocas horas. “Él se ha esforzado muchísimo. Ha sido la única persona que ha decidido apostar por la distancia. David cruza el océano todos los jueves desde Córdoba”, comentó Anabel durante la entrevista.