Yulen Pereira no se cree los rumores de infidelidad entre Anabel Pantoja y David Rodríguez

Después de conocer su romance con Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, Yulen Pereira ha estado presente en el plató de 'Fiesta' y ha hablado abiertamente sobre los últimos rumores que ha habido de infidelidad en la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez. A pesar de que hay quien asegura que no ha pasado página, hablábamos con el exconcursante de 'Supervivientes' y nos confesaba que "siempre le deseo lo mejor" a Anabel "y espero que le vaya muy bien con su pareja y en la vida". Además, nos aclaraba que cree que los rumores de infidelidad en su pareja son mentira: "Yo creo que eso son rumores, yo no me lo creo a creer del todo, no veo las pruebas, en mi caso pasaron cosas parecidas y al final hasta que no se ven las pruebas hay que estar tranquilos. Yo no creo que haya pasado nada". Yulen recordaba su relación con la sobrinísima y nos comentaba que "al final nosotros aguantamos con todo lo que teníamos detrás, hay que llevarse lo positivo, estuvimos unos meses disfrutando y eso es lo que hay que llevarse. Tanto Omar como las demás relaciones se quedarán con lo mejor y no llevarse lo peor". Y precisamente, también le preguntábamos por la reciente ruptura entre Omar Sánchez y Marina, pero se mostraba algo discreto: "Me acabo de enterar. A Marina la ha visto una vez, es una chica súper maja, a Omar no lo he visto pero una ruptura es súper dura y le deseo lo mejor a las dos partes". Por último, Yulen nos aclaraba que tras el romance que tuvo con Jeimy ahora mismo se encuentra "tranquilo, soltero y contento" en el amor, por lo que no descarta volver a ilusionarse con alguna persona especial.