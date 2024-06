David Rodríguez, pletórico ante su próxima paternidad con Anabel Pantoja

Sorprendiendo a propios y extraños, Anabel Pantoja ha anunciado en exclusiva en la revista 'Lecturas' que está embarazada y que será el próximo invierno cuando su novio David Rodríguez y ella se conviertan en padres de su primer hijo. Un sueño cumplido del que la sobrina de Isabel Pantoja ha hablado muy emocionada, revelando que si ha esperado 4 meses para contar públicamente que espera un bebé es porque el pasado octubre sufrió un aborto y tanto ella como su pareja desde hace un año lo pasaron muy mal. "David y yo estamos muy felices. Puede chocar que llevemos poco tiempo pero no hace falta tiempo sino saber elegir a una persona" ha confesado en 'TardeAR', en sus primeras declaraciones desde que anunció su embarazo, donde ha revelado que por el momento desconocen el sexo del bebé y que no será hasta el 15 de julio, coincidiendo con su 38 cumpleaños, cuando descubrirá si espera un niño o una niña. Ahora es David el que ha roto su silencio en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. Tras ausentarse ayer de su puesto de trabajo, hoy ha cumplido con sus compromisos profesionales en la clínica de fisioterapia que dirige Mariló de la Rubia -amiga de Isabel Pantoja- en Córdoba y, pletórico, nos ha contado cómo se encuentra ante su futura paternidad. "Estoy muy feliz, como tiene que ser. Esto siempre es bueno" ha asegurado con una gran sonrisa, agradeciendo las felicitaciones y reconociendo que un bebé también es una responsabilidad muy grande: "Bueno, habrá que escuchar a la gente que no está uno preparado…" ha añadido, sin ocultar que "le encanta" que Anabel sea la mujer más feliz del mundo ahora mismo. "Imagínate, yo feliz" ha afirmado cuando le hemos comentado que la influencer cumple el sueño de formar una familia y además con él. Y aunque su novia prefiere un niño, David desvela que "no tengo preferencias. Me encanta lo que venga".

