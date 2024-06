Merchi, madre de Anabel Pantoja, como loca de contesta tras conocerse el embarazo de su hija

El pasado martes nos enterábamos de la gran noticia de esta semana a través de la exclusiva que ofrecía la revista Lecturas: Anabel Pantoja está embaraza de cuatro meses junto con su pareja, David Rodríguez. Como loca de contenta, la influencer compartía la noticia por sus redes sociales y aseguraba estar muy feliz. Las reacciones no tardaban en llegar, todos sus seguidores le enviaban sus mejores deseos y su madre también publicaba una imagen con su hija desvelando vivir uno de los mejores momentos personales al saber que se iba a convertir en abuela. Hoy, hemos podido hablar con Merchi en exclusiva y lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer que radiaba felicidad y nos explicaba que se encuentra "con muchísimas ganas de ser abuela" porque se trata de "algo muy deseado". La que un día fue cuñada de Isabel Pantoja no podía evitar la sonrisa al preguntarle por la gran noticia y, como no podía ser de otra manera, confesaba estar "muy bien, muy bien" y también nos confirmaba que ella fue una de las primeras en enterarse: "Yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo". Por último, le preguntábamos si ha podido hablar con la tonadillera sobre el embarazo de su hija y, con esa discreción que siempre le ha caracterizado, la madre de Anabel nos confesaba que "la noticia es el nieto".

Compartir nota: Guardar Nuevo