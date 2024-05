Vicco: “Eurovisión es un concurso político y ahí entran muchos conflictos, pero da rabia no disfrutar de la música”

Vicco presenta 'Noctalgia', su primer álbum tras el éxito de 'Nochentera' y de su participación en el Benidorm Fest (Steven Bernhard)

¿Boquita de fresa o mojito de menta? Cuando Jordi Évole preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si conocía la letra de Nochentera en Lo de Évole, el líder del Ejecutivo se convirtió en la única persona del país que desconocía los versos del hit del año en España. Se puede hacer la vista gorda al tener en cuenta su complicada agenda. En verbenas de pueblo, en las estaciones de radio y en la lista de éxitos más importantes del país. La canción con la que Vicco, de nombre Victòria Riba Muns (Tiana, 1995), se presentó a la edición de 2023 del Benidorm Fest ha sonado en todas partes, incluso en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

Con más de 120 millones de reproducciones en Spotify, la carrera de Vicco despuntó con un sencillo que superó las expectativas de notoriedad que promete el concurso que abre el camino a Eurovisión. “El Benidorm Fest era la última bala para apostar por mi proyecto”, dice a Infobae España. Ahora presenta Noctalgia, su primer álbum, “un privilegio” tras muchos años en la sombra como compositora de otros artistas y sacando temas propios desde un prisma menos viral. El disco es la confirmación de un trabajo de años que culminó con el éxito de Nochentera. “Es una mezcla de sonidos de otras décadas, especialmente de los 80″, dice de Noctalgia, un precepto sonoro basado en la fe por los sintetizadores. La purpurina que tampoco falte.

En el álbum, Vicco lleva a cabo un ejercicio catártico de composición, un paso imprescindible en el currículum de un artista. “Este disco habla sobre cómo superé una ruptura, están todas las fases que conforman ese proceso”, admite. Enfado, negación, aceptación y renacimiento. “El desamor es un sentimiento muy fuerte que hace que sea muy fácil sentirte inspirado por el dolor, la pérdida o el amor no correspondido”, afirma. Terminó de componer el álbum en 2022, pero el furor de Nochentera retrasó (o cambió por completo) su calendario. “Arrasó todos los planes que había por delante”, dice.

De la playa de Levante al ‘hit’ total

“No me lo esperaba para nada”, dice del éxito de la canción que cambió su carrera y le permitió tener “un despegue que estaba ansiando”. La “segunda oportunidad” que el Benidorm Fest le proporcionó evitó que tuviera que dedicarse a la música “en la sombra” o “trabajando para otros”. “Esa noche todo se destapona y explota”, ríe. “La pienso cantar hasta que me muera”, dice en respuesta a los memes en redes sociales que hablaban de un supuesto ‘cansancio’ o ‘tedio’ por interpretarla todo el rato. No todo el éxito de su discografía se basa en la década de los 80. Su colaboración con Abraham Mateo, tequiero, sigue la estela de Nochentera.

Pese a la experiencia positiva que vivió, Vicco no se plantea volver a pisar el escenario del Benidorm Fest. “No está en mis planes porque estamos con la gira y tengo muchos proyectos en mente”, explica. También sugiere que tiene diversas canciones escritas y preparadas para volver a paralizar el periodo estivo en nuestro país. “Si en algún momento me quiero volver a presentar lo haré”, apostilla la cantante, que deja la puerta abierta a un retorno en un futuro.

Vicco, en el Benidorm Fest 2023. (RTVE)

Hablar de Eurovisión se ha convertido, en esta pasada edición que coronó a Suiza, el país neutro, como campeón, en una suerte de Cluedo geopolítico en el que se condenó la participación de Israel a raíz de la guerra en Gaza. Eden Golan, representante israelí, fue abucheada en todas las ocasiones que pisó el escenario del Malmö Arena. La prensa del país dirigido por Benjamín Netanyahu acosó a los periodistas que cubrían el evento y que entonaban, de tanto en tanto, el Free Palestine. ‘¿Por qué Rusia sí e Israel no?’ fue la pregunta más repetida la semana pasada. Pese a su carácter apolítico, la edición celebrada en Suecia ha tenido de todo, menos la cordialidad anhelada por sus organizadores.

“Sinceramente, no me ha dado tiempo”, responde Vicco sobre si pudo estar o no al tanto de lo sucedido en Malmö. “Sí me han contado que ha liado bastante”, añade. “Eurovisión es un concurso político y ahí entran muchos conflictos que ocurren a día de hoy, pero me da rabia no disfrutar de la música de cada país”, explica. Aunque entiende los motivos que han causado el caos en la ciudad sueca, la cantante se muestra decepcionada por el hecho de que las composiciones se hayan quedado en un segundo plano.

En España, cuesta que la música cantada por artistas mujeres se cuele entre lo más escuchado en las playlists. Si se mira los 50 éxitos más importantes del país en Spotify, menos de 10 de ellos cuentan con una mujer en sus filas, siendo casi todos colaboraciones con cantantes masculinos relacionados con el género urbano y el reguetón. “Esto es algo que acarreamos desde hace mucho tiempo”, afirma sobre el papel de las artistas femeninas en la industria. “Darle visibilidad a la mujer es un trabajo que tenemos que seguir haciendo”, apostilla.

En su caso, Vicco ha contado con la maestría de su hermana, que la ha ayudado en la composición de Noctalgia. “He producido muchas canciones con ella, me la llevo de gira y es la directora musical”, dice sobre la idea de apoyar a las mujeres que están detrás de grandes proyectos y que no “cuentan con un hueco” en el gremio. “Hace años me costaba darme valor como productora y compositora, ha sido un trabajo emocional importante en mi vida y ahora quiero ayudar a otras mujeres a que también lo hagan”, concluye.