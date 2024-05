Aiko el Grupo, música ‘punki’ para “despechados”: “Salen bandas de debajo de las piedras en Madrid, pero hay que currar para que te valoren”

De izquierda a derecha, Bárbara, Lara y Teresa, integrantes de la banda Aiko el Grupo (Helena Margarit Cortadellas)

“Pues es un coñazo, ¿no?”, dicen sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya vuelto a contar con Nancys Rubias para la programación de las fiestas patronales de San Isidro. Teresa Iñesta, Lara Miera y Bárbara López podrían ser una versión macarra y centennial de Las tres mellizas, pero son una de las bandas más frescas, divertidas y “guasonas” de la industria musical actual. Las dos primeras se conocieron en el instituto, en su Cantabria natal. Bárbara se unió al binomio en la universidad, cambiando Córdoba por Madrid. Aiko el Grupo nació “sin ninguna pretensión”: las quedadas en el local de ensayo mutaron en un ejercicio catártico para hablar del “despecho” que las tres sufrían en aquel momento. “Íbamos a pasar el rato”, dice Teresa a Infobae España. “A tomarnos unos vinos”, le responde Bárbara, una afirmación que matizan, pues “luego dicen que el grupo nace de la embriaguez y es mentira”.

Su música la definen como ‘rock para calvos’, un apodo irónico que habla de la inteligencia de la banda a la hora de reírse de los cánones establecidos. “Las cosas nos salen de forma natural, somos sinceras, es como si estuviéramos hablando con una amiga”, explica Lara sobre sus letras, que incluyen joyas como están volando hostias, tienes cara de aeropuerto. “No lo vamos a hacer más poético, ni más bonito, ni más oscuro”, dice sobre el desamor que narró gran parte de su lírica en sus inicios. “Hay algunas letras que, cuando las cantamos pienso, qué horreur”, bromea Bárbara sobre un momento en el que las tres estaban “bastante destruidas”.

Hace unos meses, Aiko el Grupo llenó la sala Ocho y Medio en Madrid. Un concierto ecléctico. Un bolo enérgico. Una demostración de entrega total a su público. “Era lo más gordo que habíamos hecho hasta la fecha”, afirman. “Yo me quedé tiesa, la verdad”, apostilla cómica Bárbara. Este verano actuarán en diversos festivales, entre ellos, el Tomavistas. “Estamos bastante motivadas”, afirman. Tras Va totalmente en serio... (el primer EP que lanzaron en 2020) y Me están apuntando con un arma (2023), la banda se prepara para una nueva era de lírica punki. “Estamos en un momento muy bueno y vamos a sacar unas canciones son la hostia”, desvela Teresa. No quieren seguir la dinámica del pasado de sacar muchos sencillos que conformarán un futuro disco, pues prefieren darse margen para confeccionar el concepto.

Bárbara, Teresa y Lara, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

Mujeres, que no la banda

Después del concierto en el Ocho y Medio, la banda recibió un mensaje por Instagram de un seguidor que acababa de verlas en directo. “Un parrafazo muy grande”, explican, en el que el usuario en cuestión comenzó a darles consejos sobre “usar no se qué para la guitarra y para la armonía”. Siempre tirando del humor y la ironía que les caracteriza, “le mandamos un link de lo que era el mansplaining”, ríen. Aiko el Grupo sabe que “hay pocas chicas en las bandas” y “hay pocas bandas de chicas”, un problema acuciante que no sólo se plasma encima del escenario. “Me asusta pensar que no hay suficientes productoras y técnicas”, dice Teresa. “Es una putada”, añade, a la vez que el grupo hace un llamamiento para “no tener que trabajar con tíos necesariamente”, un statement que no es “nada personal”, pues “siempre te gusta ver a tías en cualquiera de los espacios del mundo”.

En cuanto a la diversidad de los grupos que copan los carteles de los festivales, las tres creen que “es un aburrimiento”, implorando a sus creadores a meter más la mano en el pozo de la creatividad. “Me parece muy bien que quieras llevar a grupos que son una apuesta segura y que llevan diez años petándolo en todos los festivales de España, pero tienes que combinarlo con otra cosa, podemos convivir”, alega Bárbara, que pide más “frescura” en las decisiones de los cazatalentos del país.

“Me parece bien que quieras llevar a grupos que llevan diez años petándolo en España, pero tienes que combinarlo con otra cosa”

Teresa, Lara y Bárbara consideran un “privilegio” poder tener una banda de forma orgánica y no compaginar su música con la precariedad que suele acompañar a las actividades de corte creativo. “Hay muchísima gente que no puede acceder a eso, pero hemos llegado al punto en el que la banda se sostiene por sí sola”, afirma Lara. “Salen bandas de debajo de las piedras en Madrid, pero hay que currar para que te valoren”, añade. El fenómeno de tener un grupo también es algo “muy de la capital”: “todavía falta que se vaya expandiendo, todas las cosas que pegan el petardazo en Madrid tienen que llegar a la periferia del país”, apostilla Bárbara.

El sueño de Aiko el Grupo es no tener que compaginar sus trabajos con la música. Poder vivir dignamente de un oficio en el que las facturas por hacer un concierto en una pequeña sala pueden ser superiores a la ganancia por las entradas o el merchandising que se puede comprar en su interior. “Son muchas horas de tu vida dedicándote a algo que, por mucho que te guste, también implica cierta responsabilidad y productividad”, explica Teresa, que se cuestiona si, cuando tenga “50 tacos”, querrá seguir encima de un escenario. “Quizá no me apetece ponerme a gritar y dar saltos”, dice entre risas, una reflexión con la que sugiere que, en verdad, “me gustaría mantener este oficio en un segundo plano”.

“Pegar el petardazo con una banda es algo muy de Madrid, todavía falta que se expanda”

Lara Miera, en la entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

Con una serenidad visible y con más confianza en sí mismas que nunca, Teresa, Lara y Bárbara se preparan para lo que vendrá, una incertidumbre que tampoco perturba su realidad. La sinceridad las define, pero Aiko el Grupo no dice lo que piensa con tal de generar un caos lingüístico que apela a la polaridad o al click fácil. Lo suyo es puramente natural y creíble.

Aunque sus inicios se remontan a una época oscura en la que la temática rompecorazones se impregnaba en sus letras, Aiko el Grupo no cree que sea “cierta” la idea de que el heartbreak es un motor compositivo más prolífico (o inspirador) a la hora de crear una canción. “Estar triste funciona mejor para componer, pero una cosa es eso y otra estar en la mierda”, indica Lara. “Igual te salen cosas más viscerales en ese momento, pero desde la calma y la tranquilidad se componen otras cosas”, le responde Bárbara.

