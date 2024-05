Arantxa del Sol, apartada de ‘Supervivientes’ tras confesar que agredió a Ángel Cristo en la isla

Arantxa de Sol, concursante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

Arantxa del Sol no volverá a aparecer en las galas de Supervivientes 2024. Mediaset España ha comunicado este lunes 13 de mayo que el reality dejará de contar con su sexta expulsada en plató después de que esta confesara en directo haber perdido las formas con Ángel Cristo durante un desplazamiento en barca.

“Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality”, reza el escueto comunicado emitido por la cadena.

Te puede interesar: ‘Supervivientes 2024′: Marieta cambia su versión y confiesa lo que pasó entre ella y Gorka

De esta manera, la cadena ha decidido cortar de raíz la participación de la exmodelo en el concurso tras la polémica que se desató en redes por su testimonio en la gala del domingo, una confesión en la que Del Sol reconocía haber dado “una colleja” a su compañero de reality en un momento en que se desplazaban en barca entre dos localizaciones y, por tanto, no había cámaras grabándoles.

La confesión de Arantxa

Sandra Barneda y Arantxa del Sol durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. (Mediaset España)

Pese a que la relación entre Arantxa y Ángel fue buena en las primeras semanas de convivencia, la presentadora cortó todo tipo de lazos con él después de que sus compañeros en Playa Limbo le contaran lo que había dicho de ella a sus espaldas.

No obstante, la concursante nunca quiso protagonizar un cara a cara con el hijo de Bárbara Rey ni contar frente a las cámaras el motivo de su enfado. El motivo, según ha desvelado ahora, era el miedo a que salieran a la luz asuntos personales: “Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal, para mí es muy difícil”.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso”, lamentaba la exconcursante, que procedía entonces a relatar a Sandra Barneda y a los espectadores lo que sucedió en la barca: “Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito… Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘ya te vale’. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido”.

Tras este relato, numerosos espectadores criticaron en redes sociales que la cadena no tomara medidas frente a lo que era una confesión de una agresión en el reality, una polémica que finalmente ha desembocado en el ‘destierro’ de Arantxa del Sol del plató.