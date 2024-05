Cuántos votos recibió Puigdemont en las elecciones de 2017 y con quién pactó para que Junts siguiera gobernando en Cataluña

Carles Puigdemont junto a Pere Aragonés (Jordi Bedmar)

Carles Puigdemont asistirá a los comicios celebrados el 12 de mayo en Cataluña en la que puede ser su última oportunidad para volver a la presidencia de la comunidad autónoma. Así, el expresidente vuelve a presentarse como candidato al Parlament por tercera vez, de forma remota al igual que hizo hace siete años después de irse a Bruselas -se marchó en 2017- y en 2019 en las europeas, donde fue elegido como diputado.

La candidatura del político de Amer, Gerona, se ha hecho bajo la coalición Junts+Puigdemont per Catalunya, en una unión no vista hasta ahora entre la figura del presidente y el partido que encabezará. Por su parte, el líder independentista ya adelantó que, en caso de ganar, estaba dispuesto a volver a España, mientras que en caso de no lograr el resultado que le de acceso a una nueva investidura, se retirará de la “política activa”.

Los resultados en 2017

Carles Puigdemont fue presidente de la Generalitat de Catalunya desde el 12 de enero de 2016 hasta el 28 de octubre de 2017. Su ascenso a lo más alto se produjo tras el veto de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) vetara a Artur Mas, provocando que este anunciara al antiguo alcalde de Gerona -y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia-. Sin embargo, su carrera política cambió cuando, a finales de 2017, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, decidiera marcharse a Bélgica para escapar de la justicia española.

Este hecho no evitó que Puigdemont se presentara como candidato como cabeza de lista por Barcelona de Junts per Catalunya en los siguientes comicios, convocados excepcionalmente por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Las elecciones tuvieron lugar el 21 de diciembre, con la formación del expresidente como partido independentista más votado. Así, la coalición de Junts recibió un total de 948.233 votos, un 21,65% del total, solo por detrás de Ciutadans, que bajo la batuta de Inés Arrimadas recibió la confianza del 25,37% de los votantes.

Puigdemont no pudo presentarse

Tras los resultados finales, quedaba claro que una mayoría independentista -con los escaños de Junts, Esquerra Republicana y la CUP- era posible. Sin embargo, estos últimos eran reacios a una reedición del mandato de Junts, más aún en mitad de los juicios del procés, que se iban a celebrar. De hecho, el primer candidato propuesto para la investidura, Jordi Turull, no logró la mayoría absoluta requerida en una primera votación en la que la Candidatura dio el no. Además, fue encarcelado al día siguiente por dicho proceso judicial.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que será el candidato del partido a las elecciones al Parlament del 12 de mayo. (Fuente: Junts)

Fue entonces cuando Carles Puigdemont hubo de pensar en otro candidato, que no fue otro que Joaquim -Quim- Torra. Este volvió a fracasar en su intento de convertirse en President, obteniendo los votos de Junts y Esquerra pero, nuevamente, no de la CUP. Sumaban, entre las dos formaciones, 66 escaños, siendo 68 los requeridos para obtener el sí de la cámara autonómica. A pesar de ello, en la segunda votación, gracias a la abstención de la CUP, sí que lograron la mayoría simple y Torra fue investido como nuevo líder del ejecutivo catalán.

