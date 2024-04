Esta es la cantidad máxima de huevos que puedes comer al día

Huevos ahogados, un desayuno mexicano (Foodio/Shutterstock)

Frito, cocido, a la plancha o relleno. El huevo es uno de los elementos más populares y socorridos de las despensas españolas. Sin embargo, el debate sobre cuál es la cantidad idónea para su consumo siempre ha estado presente. De hecho, existe una gran cantidad de prejuicios que empujan a las personas a limitar su consumo.

Ahora, si por algo se caracterizan los huevos, es por su alto valor nutricional. Se les reconoce por ser una excelente fuente de proteínas, además de por contener otros nutrientes esenciales como hierro, grasas monoinsaturadas, potasio, zinc, fósforo, calcio, ácido fólico y vitaminas A, D, E, B3 y B12. Por su parte, la Fundación Española de Nutrición (FEN), destaca que su proteína es de “máxima calidad”. No obstante, parece que esto no es suficiente. Algunos de los mitos que se han difundido sobre este producto continúan condicionando el comportamiento nutricional actual. Así, el mito del colesterol es uno de los más conocidos.

Te puede interesar: Qué supermercados abren el 1 de mayo: este es el horario de Mercadona, Lidl o Carrefour

El brebaje estaba elaborado con una yema de huevo, azúcar y vino de Jerez (ShutterStock)

Los huevos y el colesterol

Han sido varios los estudios que han identificado una posible relación entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedades cardíacas, pero existen otras variables que podrían influir en estos hallazgos. Así, según indica Clínica Mayo, los alimentos que normalmente acompañan a los huevos, tales como el tocino, el jamón o las salchichas, podrían ser incluso más peligrosos en este sentido.

De esta forma, tal como establece el citado portal médico, las personas sanas pueden consumir hasta siete huevos por semana sin comprometer el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. De hecho, algunos estudios sugieren que este nivel de consumo podría incluso ayudar a prevenir ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares.

Ahora bien, esta estadística cambia para personas con patologías previas. Por ejemplo, en el caso de personas con diabetes, algunos estudios apuntan que el consumo de siete huevos por semana podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, aunque esto no ha sido corroborado por otros estudios. Además, hay investigaciones que indican que el consumo de huevos podría incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. Las conclusiones aún no son estables, por lo que se recomienda consultar a los profesionales sanitarios para adaptar el consumo a cada caso particular.

Te puede interesar: Higinio, el pollero que vende a los estrellas Michelin: “El que quiere comprar barato ya va al súper, al mercado vas buscando calidad”

Esta es la cantidad de huevos recomendada por la OMS

A nivel general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir, al menos, 1 huevo al día para la población en general y unos 3 o 4 a la semana en personas que tienen el colesterol alto. Del mismo modo, la profesora de la Universidad de Connecticut, Catherine J. Andersen, publicó hace unos meses un estudio en Nutrients en el que se concluyó que podía ser sano comer hasta 21 huevos a la semana.

Por oto lado, personas como las mujeres con enfermedades quísticas, con altos niveles de ácido úrico o con problemas circulatorios, deben consultar a los profesionales médicos para llevar un consumo adecuado.