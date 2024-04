Pedro Gullón, director general de Salud Pública de Sanidad: “El empaquetado genérico hace el tabaco menos atractivo”

Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. (Foto: Helena Margarit)

El Ministerio de Sanidad de Mónica García aprobó la semana pasada su esperado plan antitabaco tras un intenso debate con las Comunidades Autónomas. Un paso que, a las pocas horas, fue acompañado con los primeros trámites para elaborar un Real Decreto que evite la “privatización obscena” de la sanidad pública, acostumbrada a las privatizaciones desde el Gobierno de Jose María Aznar.

Tras la puesta en marcha del plan antitabaco, la primera medida anunciada ha sido la de lograr que todas las marcas tengan un empaquetado genérico. Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, asegura durante su entrevista a Infobae que es una regulación que viene acompañada de la pérdida del atractivo del tabaco fruto del marketing, así como una evidencia científica de que desincentiva el consumo.

Pregunta: ¿Están satisfechos con la aprobación del Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027? ¿Cuáles son sus pilares fundamentales?

Respuesta: Estamos satisfechos, porque no se han cambiado sustancialmente las medidas tras las enmiendas propuestas por las Comunidades Autónomas. En su concepción más general, el plan tiene cinco metas: la primera de ellas es intentar que menos personas empiecen a fumar; la segunda, es que los que ya fuman tengan facilidades para dejar de fumar; la tercera, proteger a los no fumadores y al medio ambiente mediante la ampliación de espacios sin humo; la cuarta y la quinta están relacionadas con crear una red para que el tabaquismo deje de tener tanto impacto; y la última es la investigación en Salud Pública con relación a la evaluación de políticas o de efectos nocivos que tiene el tabaco en otros efectos aún no estudiados, como por ejemplo, los vapers.

Te puede interesar: Aumentan un 55% las agresiones sexuales a menores en los últimos cinco años y la mayoría son cometidas por un familiar o conocido

P: Aprobaron más de 100 enmiendas que traían las comunidades para el Plan. Se quedaron fuera diez. ¿Qué tenían para ser rechazadas?

R: Había una línea que desde el Ministerio no creíamos adecuada. Por ejemplo, que incluyésemos que la hostelería que se viese afectada por el aumento de espacios sin humo pudiera hacer la medida de aplicación voluntaria o diseñar algún tipo de beneficio fiscal. No lo veíamos porque, en general, la voluntariedad en salud pública funciona poco. Y luego había alguna otra, como por ejemplo la inclusión de los vapers en una estrategia de reducción de daños para dejar de fumar.

P: Han anunciado un Real Decreto para el empaquetado genérico del tabaco. ¿Cuál es el beneficio para el potencial fumador?

R: Hay una parte que tenemos regulada en España desde hace bastante tiempo con todo el marketing y la publicidad que relacionada con los productos de tabaco. Seríamos el vigesimotercer país que se incorporaría al empaquetado genérico, los primeros en Europa fueron Francia y fuera, Australia. Esos países ya tienen como evidencia científica que, al año, aumenta el número de personas que quieren dejar de fumar. Además, las actitudes frente al tabaco son más negativas tanto en fumadores como en no fumadores. A más largo plazo se ve que disminuye el número de fumadores y disminuye la prevalencia.

Te puede interesar: Vox quiere quitar dos bancos pintados con símbolos feministas y LGTB de un centro de mayores de Madrid

P: ¿Y por qué el empaquetado genérico desincentiva a los fumadores?

R: Hace el tabaco menos atractivo, hay menos atractivo de marca y menos identificación con la marca. Las propias marcas en sí son elementos de marketing muy estudiados. En Camel, está estudiado, usaban diferentes mujeres para intentar atraer a los hombres y que hubiera un atractivo sexual hacia el tabaco.

P: ¿Van a tener negociaciones o conversaciones con las tabacaleras sobre los empaquetados genéricos?

R: No, para nada. Tenemos claro que no queremos sentarnos a negociar con las tabacaleras. Eso no significa que haya gente en el gobierno que no hable con ellas. Es decir, al final los mensajes nos llegan y hablan con diferentes departamentos y nos hacen llegar parte de sus peticiones. Pero no tenemos intención de negociar con ellas porque el Convenio Marco de Tabaco dice que cuando hay intereses comerciales tan claros no tenemos por qué sentarnos en la mesa con ellos.

Pedro Gullón, durante su entrevista con Infobae. (Foto: Helena Margarit)

P: Entonces, ¿cuál es el objetivo de España para 2027 en torno al número de fumadores totales?

R: Al menos en prevalencia general, esperamos reducir en este tiempo un 5%. Y luego, los indicadores que tenemos sobre consumo de nuevos productos en jóvenes esperamos reducirlo mucho. Estamos en que más del 50% de los jóvenes ha consumido tabaco cuando ha acabado el instituto, son números muy altos, sobre todo cuando sabemos que los que consumen cigarrillos electrónicos tienen tres veces más riesgo de empezar con tabaco convencional.

Te puede interesar: Sanidad pone en el punto de mira al alcohol tras el plan antitabaco: fin de los botellones y las “horas felices”

P: El gran tema de conversación, la prohibición de fumar en terrazas, ¿será una medida desarrollada por las comunidades o por el Gobierno central?

R: La legislación previa de no permitir fumar en espacios cerrados y alrededores de colegios y hospitales es normativa estatal. O sea que nuestra intención es continuar con la modificación de la ley del tabaco para incorporar nuevos espacios sin humo. Es verdad que yo entiendo por qué las terrazas es lo que tiene más eco, es quizá lo más visible, pero me da un poco de pena que un plan tan ambicioso termine reduciéndose a fumar o no en terrazas, cuando en realidad habla de ampliar los espacios sin humo, que pueden ser terrazas, pero puede ser también parques infantiles o playas.

Te puede interesar: Sanidad anuncia la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una cuenta pendiente en la sanidad española

P: En las playas donde está prohibido fumar se ha hecho mediante normativa del Ayuntamiento, ¿podría el Ministerio de Sanidad elevarlo a categoría estatal?

R: Es lo que tenemos que ver, el encaje legislativo. Y si no, pues a lo mejor trabajamos en materia de coordinación y de apoyo para esos temas.

P: En torno a la gripe aviar, se ha vuelto a identificar un fuerte brote en la Antártida, y ya hay casos en todos los continentes. ¿Es una cosa de la que preocuparse en el futuro?

R: El brote de gripe aviar lleva ya un tiempo y de hecho ha producido algunos casos en humanos, normalmente circunstancias muy extremas. Es conocido, por ejemplo, unos casos que tuvo España de gripe aviar, que luego nunca provocaron transmisión entre humanos, pero que los contagiados eran personas que trabajaban intensamente en zonas de cría de aves.

Desde luego, la gripe aviar es preocupante en términos de que está muy expandida, con suerte de que hasta ahora la transmisión a humano es tremendamente difícil y que los casos en humanos están siendo muy leves, menos que una gripe convencional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede pasar. En ese sentido, hay varias herramientas podemos utilizar. La primera es trabajar con otros ministerios en ese concepto Salud en todas las políticas. Un segundo paso sería ver cómo hacemos la preparación y respuesta dentro del país, y para ello podría ser muy positivo un acuerdo en la Asamblea Mundial de la Salud. Creo que nos puede dar herramientas que nos empujen a una mejor respuesta global. Cada Estado con sus competencias tiene una serie de tareas, pero que podamos mejorar la comunicación entre países puede ser positivo, aunque estamos lejos de un acuerdo por ahora. Y el tercero consiste en un enfoque que tiene una importancia tremenda: el enfoque One Health (una sola salud), ver la salud humana, la animal y la del medio ambiente como una sola salud.

Y aquí lo que es importante es cómo nuestros sistemas de vigilancia están intentando integrar la información de infecciones en animales con humanos para darnos cuenta lo antes posible de cuando puede haber un problema.

Hay una pauta importante y es que sigamos aprendiendo de la pandemia, que tengamos legislación sobre pandemias. Desde nuestra Dirección General estamos preparando un Real Decreto sobre preparación y respuesta ante pandemias. Que coja la herencia también del Covid, pero no pensando solo en Covid, porque en realidad se nos va todo siempre a las infecciones respiratorias y es lo más normal porque lo acabamos de vivir, e incluso la gripe aviar es una infección respiratoria, pero que pueda tener cabida la preparación de respuesta hacia otras pandemias. Esto está muy integrado con los ejercicios de la futura agencia. Aspiramos a diseñar un plan de acción, un plan de preparación y respuestas en forma de Real Decreto.

Luz verde al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 después de que el Ministerio de Sanidad y las CC.AA. hayan superado sus diferencias. El plan contempla la equiparación de la regulación sobre publicidad, patrocinio y promoción de los productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos, al tabaco tradicional. En cuanto a los espacios sin humo, se concretarán a través de medidas legislativas.

P: Otro problema de salud pública son las pseudoterapias. El último caso más llamativo fue el que protagonizó Pablo Motos.

R: Parece que no, pero algunas terapias pueden hacer daño. No estamos hablando a veces ni siquiera de daño físico, pero por ejemplo, hemos tenido algunas experiencias con gente que intenta vender productos para enfermedades que tienen muy malos recursos, como por ejemplo, el trastorno de espectro autista (TEA). Es tremendamente común que nos encontremos en diferentes páginas que se venden productos que están autorizados como complementos alimentarios, pero que se publicitan como un medicamento.

Podemos presionar un poco al recordar cuál es la legislación al respecto. Por otro lado, tenemos pendiente una reforma del Real Decreto de centros sanitarios donde tenemos que tocar muchos aspectos, entre ellos cosas que tengan que ver con la autorización de los centros donde se practican terapias sin evidencia científica demostrada.

[Sobre el anuncio de Pablo Motos], valoramos negativamente que haya personas con tanto impacto que publiciten estas cosas, pero no podemos entrar ahí. Lo que tenemos que hacer es contrarrestar el mensaje. Tenemos un poder comunicativo muy grande, tenemos que intentar contrarrestar estos mensajes y no solo a la defensiva, sino también proactivamente, intentando que la gente confíe al máximo en las instituciones públicas.