Pablo Motos elogia una máquina de regeneración celular y Mónica García advierte contra las pseudociencias: “Es un engaño”

Pablo Motos, durante el vídeo en el que habla de una máquina de regerenación celular.

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha encontrado la máquina que llevaba meses buscando. Se trata de una herramienta de terapia que supuestamente sirve para la regeneración de las células. Lo ha compartido a través de un video que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reposteado a través de X (antes Twitter) para lanzar una advertencia al respecto: “Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud”. Pero, la ministra no ha sido la única que ha advertido a Motos de los riesgos de este tipo de terapias.

En el video, el presentador da paso a una doctora que explica como funciona el aparato: “Esta cámara rara, lo que hace es coger el aire de la habitación y la va a convertir en plasma atmosférico frío”. Este procedimiento sirve supuestamente para “tres cosas fundamentales”: la regeneración celular y la lucha contra el estrés crónico y el envejecimiento. Para hablar de las bondades de la herramienta, la doctora da una explicación técnica y minuciosa, que es aparentemente convincente y creíble, pero que no tiene ningún tipo de base científica, según han denunciado expertos y catedráticos después de ver el video.

Te puede interesar: Alberto tiene una colonoscopia el 5 de junio de 2025: la lista de espera para pruebas médicas ha crecido un 63% con Ayuso

Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos.



La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud. pic.twitter.com/xOI8ogk1I8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 1, 2024

Las advertencias de los expertos

La Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas ha desmentido las palabras de la doctora y de Motos, y han asegurado que no sigue ningún criterio científico: “Lo que dice la Dra Anna Baeza Román es pura palabrería pseudocientífica y su máquina “rejuvenecedora” no ha sido demostrada científicamente. De hecho, el supuesto mecanismo de acción que explica no tiene ninguna plausibilidad de ser real”.

Pablo Motos, lo que dice la Dra Anna Baeza Román es pura palabrería pseudocientífica y su máquina "rejuvenecedora" no ha sido demostrada científicamente. De hecho, el supuesto mecanismo de acción que explica no tiene ninguna plausibilidad de ser real.https://t.co/zyCVWbVhTM — apetp (@apetp_) March 31, 2024

A sus explicaciones, se suman las de Guillermo López Lluch, catedrático en Biología Celular en la Universidad Pablo de Olavide, ha advertido a Motos de que les están timando. “Antes de promocionar pseudociencias piénseselo”, le ha pedido López, que ha explicado que la máquina que él buscaba y que supuestamente había encontrado no existe realmente: “Pero ni eso hace plasma, aunque sea frío, ni energíza nada, ni le regenera nada, ni retira radicales libres”.

A ver Sr. Motos, @soy_pablo_motos, usted habrá buscado una máquina por el mundo mundial. Pero ni eso hace plasma, aunque sea frío, ni energíza nada, ni le regenera nada, ni retira radicales libres.

Antes de promocionar pseudociencias piénseselo.



FDO. Un biólogo celular. https://t.co/a3KqvNKoSa — Guillermo Lopez Lluch (@glopllu69) March 31, 2024

Te puede interesar: Las 73 pseudoterapias de las que advierte Sanidad: ningún estudio científico las avala

Conchi Lillo, doctora en Neurociencias y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, también ha querido explicar el “flaco favor” que hace el presentador a sus seguidores y ha explicado que este un claro ejemplo de cómo “las pseudociencias usan un lenguaje que parece científico para vendernos humo. Lo que cuenta esa mujer vendrá en el manual de la máquina, pero nada de lo que dice tiene sentido”.

Esto le hace un flaco favor a los seguidores de Motos (una vez más). Ejemplo claro de cómo las pseudociencias usan un lenguaje que parece científico para vendernos humo. Lo que cuenta esa mujer vendrá en el manual de la máquina, pero nada de lo que dice tiene sentido. NADA https://t.co/We3O9S0uF3 — Conchi Lillo🧠🔬👀 (@ConchiLillo) March 31, 2024

Las palabras del presentador han generado un intenso cruce de declaraciones en torno a la falta de credibilidad de esta y otras muchas terapias que prometen grandes y rotundos beneficios para la salud, pero que no tienen ninguna constatación sanitaria ni pruebas que avalen sus métodos.