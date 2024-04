La mujer de Calvin Harris dice que escucha la música de Taylor Swift a escondidas: “Cuando mi marido se va pongo un par de canciones”

Vick Hope y Calvin Harris en la alfombra roja de los BRIT Awards de 2024 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Nadie puede escapar de la maldición (o la bendición) swiftie. Ni siquiera las exparejas de la cantante, que ven cómo sus novias actuales también son predilectas de la escritura y los hits de la estadounidense. Hablar de la timeline de romances de Taylor Swift es una ardua tarea para la que no tenemos suficiente espacio (o tiempo), pero para eso ya están sus canciones y su lírica punzante. Con The Eras Tour, la gira en la que recorre todos sus capítulos musicales y con la que lleva más de un año viajando por todo el mundo, la fama de la compositora y cantante ha alcanzado su pico más alto.

No es de extrañar que, incluso las personas que tienen vetada su música en casa por desavenencias personales con la artista, terminen escuchando alguna de sus canciones. Eso es, precisamente, lo que ocurre en casa de Calvin Harris y su mujer Vick Hope. El disyóquey mantuvo una relación de 15 meses con Swift entre el 2015 y el 2016, y lo suyo no terminó muy bien, por ponerlo de alguna forma. Cuando se supo que la cantante había participado en la letra y los coros de la canción This Is What You Came For, que Harris interpretó junto a Rihanna, se armó la III Guerra Mundial.

Los créditos de la canción nombraban a un tal Nils Sjoberg, un pseudónimo de la cantante de The Tortured Poets Department. Cuando la noticia se filtró, Swift y Harris ya no eran pareja, pero el escocés cargó contra ella y su equipo en Twitter (por aquel entonces seguía llamándose así) por “intentar sabotear” su carrera. “Me imagino que si eres feliz en tu nueva relación deberías centrarte en eso en lugar de intentar destrozar a tu expareja para tener algo que hacer. Sé que estás fuera de gira y necesitas a alguien nuevo para intentar enterrar como a Katy, pero yo no soy ese tipo, lo siento. No lo permitiré”, declaró el disyóquey.

Lo suyo no acabó demasiado bien. Casi una década después de su noviazgo, el nombre de Taylor Swift sigue estando vetado en casa de los Harris, pero su actual mujer, Vick Hope (que trabaja en la BBC Radio 1 con su programa Going Home with Vick, Katie and Jamie) ha admitido que la música de la estadounidense es uno de sus guilty pleasures, pero que sólo la pone cuando Calvin está fuera de casa. “En cuanto mi marido se va, escucho a Taylor Swift. Ahí es cuando me lleno un poco [de su música], un par de canciones, me desahogo y ya está”, admitía.

‘The Tortured Poets Department’ o una nueva víctima

Nadie se puede resistir a las letras de la madre swiftie, una experiencia que no comparten sus exparejas, dianas directas de sus versos mas catárticos y dolientes. El siguiente en recibir el icónico tratamiento del disco destructor es Joe Alwyn, el actor británico con el que mantuvo una relación de seis años y cuyos entresijos emocionales se expondrán en The Tortured Poets Department, el nuevo álbum de la estadounidense que saldrá a la luz el próximo 19 de abril.

“Este álbum, el nuevo, Tortured Poets, es un álbum que creo que necesitaba hacer más que ninguno de los que he hecho”, dijo la cantante en el concierto posterior al anuncio de su nuevo disco, un anuncio que se produjo tras alzarse con el Grammy a ‘Álbum del Año’ con Midnights (2022). “Fue realmente un salvavidas para mí, por las cosas que estaba pasando, las cosas sobre las que estaba escribiendo”, continuó. “Me recordó por qué escribir canciones es algo que me ayuda a sobrellevar mi vida”, concluyó antes de arrancar a cantar Champagne Problems ante el piano.

