Juan Lobato, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid: “Cada mes que pasa, importan menos las cañas y más los muertos”

Juan Lobato, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid: “Ayuso ha mentido a todos los madrileños”.

Juan Lobato es el portavoz y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Desde hace unas semanas, los acontecimientos en torno a Isabel Díaz Ayuso se acumulan. A la trama que protagoniza su pareja Alberto González, de la que se han destapado fraude a Hacienda y relaciones comerciales con el Grupo Quirón, empresa clave en el engranaje sanitario de la Comunidad, se ha sumado una nueva ola de concienciación en torno a las muertes en residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia de Covid. Un último informe apunta a que se podrían haber evitado 4.000 fallecimientos si la gestión hubiese sido otra y se hubiera derivado a los hospitales a los contagiados más graves.

Lobato atiende a Infobae en el Senado, desde donde lanza una principal conclusión: la carrera de Ayuso hacia Moncloa se ha quedado estancada. En medio de la vorágine, valora si la crisis del Gobierno de Madrid ha beneficiado al PSOE, dado que el caso Koldo acaparaba las portadas hasta entonces.

Pregunta: Ha anunciado que su partido se quiere personar en la causa contra Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué?

Respuesta: Pues es cumplir nuestro trabajo. Yo entiendo que al PP no le guste, pero en una democracia, mi trabajo como responsable del PSOE en Madrid es fiscalizar la acción de su gobierno. Y tenemos un caso que se va a ver en un juzgado penal. ¿Qué ha pasado con unas empresas que han tenido un beneficio un año de 27.000 euros y al año siguiente de 1,9 millones? Y que ese beneficio se explica por todo el dinero que han cobrado al Grupo Quirón. Resulta que el Grupo Quirón es la empresa que más dinero público ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años. ¿Cómo no voy a personarme para tener acceso a la información que se va a ver de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo beneficio se ha disparado como consecuencia del Grupo Quirón? Es que tengo que hacerlo, es que nuestro trabajo es fiscalizar qué ha pasado con cada euro de los madrileños.

P: ¿Por qué no se separa la acción de un cargo público como Ayuso respecto a las acciones de su pareja?

R: Bueno, yo creo que sí hay que separar. Ya hay una inspección tributaria que dice que ha defraudado 350.000 euros, y de eso ella no es responsable. De hecho, yo a ella no le pido la dimisión por eso nunca. Yo lo que le pido son explicaciones, que nos dijera si conocía o no esa situación; y si la conocía, qué había hecho, si lo había denunciado, si había hecho algo. Eso es lo único que yo le pido, hasta que sale y miente. Y cuando me contesta para darme explicaciones, miente. Ahí es cuando le pido yo la dimisión, pero ni un minuto antes. Hay que ser coherentes y en cada momento dar los pasos que hay que dar. Ahora, una vez que mientes, no puedes ser presidente de la Comunidad de Madrid e ir mintiendo descaradamente a la gente.

Fruto de esa Inspección de Hacienda, sabemos que el beneficio que ha obtenido su pareja es como consecuencia de estos contratos, tenemos que investigar estos contratos y ver toda la verdad sobre cómo se han adjudicado, si han sido correctas las prórrogas que se han hecho, si son adecuadas o no, y a partir de ahí pues ver si hay alguna responsabilidad que pueda afectar a dinero público y a decisiones de los cargos de la Comunidad de Madrid.

Juan Lobato, en la entrevista con Infobae España. (Helena Margarit Cortadellas)

P: Entonces, ¿por qué pide la dimisión de Ayuso?

R: Veníamos de sus declaraciones el día anterior, en las que dijo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su novio y que ella no tenía ningún piso, cuando tiene un piso declarado en su declaración de bienes registrada en la Asamblea de Madrid. Ahí le dije que una presidenta de la Comunidad de Madrid no puede mentir a la cara a sus ciudadanos, y por eso le pedí que dimitiera, pero no por la situación de su pareja. De la pareja, lo único que pedí es explicaciones. ¿Sabía usted que su pareja defraudó 350.000 euros, sí o no? Y lo que me contestó a eso fue una mentira, no solo a mí, que es lo de menos. Una mentira a todos los madrileños.

P: ¿Le viene bien al PSOE el escándalo del novio de Ayuso para tapar el caso Koldo?

R: Pues mira, yo creo que el caso Koldo es tan grave que el PSOE tiene que responder como ha respondido, con contundencia en el minuto uno y tomando la decisión de expulsar a todo un secretario de organización como Ábalos, expulsarle del grupo parlamentario y pedirle su dimisión. Es de una contundencia política tremenda. El caso Ayuso no hace ni un milímetro más leve al caso Koldo. Ni un milímetro. Que Ayuso esté pasando lo que está pasando no hace para nada menos grave el caso Koldo, que es gravísimo y que nos avergüenza como socialistas. Llevo desde enero visitando todas las agrupaciones y la gente está indignada. A mí me indigna mucho más la corrupción del PSOE que la del resto de partidos, así de claro.

Por lo tanto, por mucho caso Ayuso, no se me quita de la cabeza la gravedad del caso Koldo y la necesidad de reaccionar como ha reaccionado el PSOE. Se piden comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, pues el PSOE, a favor de todas, ese es el partido del que yo estoy orgulloso.

P: ¿Qué le sugiere a usted esa relación de contratos de Quirón con el novio de Ayuso, siendo Quirón el máximo aliado de la sanidad pública madrileña?

R: Hay algún elemento bastante sospechoso. Por ejemplo, la empresa del novio de Ayuso es creada por la mujer de un directivo del presidente de Quirón Prevención y a los diez días le traspasa esa sociedad a Alberto González. Esa es la sociedad que dispara sus beneficios a partir de ese momento. Evidentemente, esto no es normal. No es normal que la mujer de un directivo acabe creando una empresa que es la que acaba facturando dinero. Quirón es un grupo que yo respeto totalmente y que hace un trabajo estupendo en el ámbito sanitario, tanto el privado como el concertado que hace con la Comunidad de Madrid y que internamente entiendo que estarán haciendo también sus investigaciones de qué ha pasado ahí. A mí lo que me afecta es el dinero público.

P: ¿Cómo sería su relación con Quirón si fuera presidente de la Comunidad de Madrid? Hay informes que hablan de muchos sobrecostes de la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Quirón y cuyos contratos suponen un importante coste para la sanidad pública.

R: Primero, de fiscalización constante. Yo creo que hay dos debates distintos. Uno, el modelo sanitario, y es más eficaz para dar un buen servicio público que la Comunidad gestione directamente toda su oferta sanitaria. Si tenemos capacidad, hay que hacerlo así. Si podemos nosotros, tenemos que gestionar nuestros hospitales, nuestros centros de salud, llevar a cabo todas las pruebas diagnósticas para que no haya listas de espera o no tengamos cerradas las urgencias de todos los centros de salud desde que gobierna Ayuso. Si hay que operar con empresas privadas, que seamos capaces de hacerlo de forma ordenada y que el sistema permita una fiscalización milimétrica y exigente en cada momento de cada euro que salga de la Comunidad de Madrid. Ahora hay un modelo que ya está organizado así, con hospitales de concesiones administrativas, y hay que hacer ahora un control y una fiscalización milimétrica, con todo el respeto y buena voluntad y presunción de buena voluntad de todas las partes. Pero el trabajo de la Comunidad de Madrid es controlar y fiscalizar cada euro.

Yo he sido alcalde de mi municipio y había servicios públicos que se gestionaban por empresas privadas. La recogida de residuos, la limpieza de viales... Yo no soy un dogmático de que eso tuvieran que hacerlo empleados municipales. No teníamos capacidad para comprar camiones de basura, por poner un ejemplo, pero sí tuvimos capacidad para tener unos servicios de inspección y llevar a cabo unos expedientes sancionadores cuando no cumplía la empresa. Esa es la relación que tiene que tener la Comunidad con cualquier proveedor de servicios, incluidos los servicios sanitarios.

Juan Lobato en la entrevista con Infobae España. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

P: ¿Cree que todo este escándalo con Ayuso puede provocar un adelanto electoral? ¿Cree que va a cambiar algo políticamente en la Comunidad de Madrid?

R: Bueno, yo creo que dependerá de ella. Tiene una situación parlamentaria de mayoría, porque al no entrar Podemos, aunque le recortamos 50.000 votos, sacó mayoría al no entrar Podemos. Por lo tanto, no tiene ningún problema a nivel parlamentario. Yo creo que este conjunto de episodios le está suponiendo un coste importante a la Presidenta, pero va a ser decisión suya. Ella verá qué es lo que quiere hacer en la vida, si quieres seguir sin dedicarte a la Comunidad de Madrid. A mí lo que más rabia me da de ella, y se lo he dicho a ella alguna vez, es que con lo bonito que es presidir la Comunidad de Madrid, encargarte de definir qué modelo quieres en 15 años, dónde quieres apostar que Madrid pueda desarrollarse, qué sectores económicos clave que generen empleos de calidad con buenos sueldos... En vez de eso, está siempre en otras cosas, en el lío nacional. Nunca habla de los temas que le competen y eso es lo que más rabia me da. Ella verá ahora que se le ha ido el tren y la expectativa de poder ser la líder nacional del PP, porque ya está totalmente descartado. Veremos a ver si le interesa dedicarse a algo en Madrid o no sé muy bien a qué va a poder dedicarse.

P: ¿Tiene la sensación de que se habla más ahora, cuatro años después, sobre los muertos en las residencias de mayores, que cuando acababa de ocurrir? ¿Ha cambiado la imagen que tienen los madrileños de Ayuso?

R: Afecta también la gestión. Pasan cinco años y una presidenta que prometió 25.000 viviendas ha entregado 100. Pasan cinco años y estamos viendo esa sensibilización que hay con el tema de las residencias y cómo mucha gente está viendo que éticamente fue lamentable lo que hizo la Comunidad de Madrid con las 7.291 personas que fallecieron sin poder ser atendidas en los hospitales. Estoy todo el día en todos los territorios visitando organizaciones, empresas, etcétera, y sí que veo ahora mismo que hay un clima y un desgaste por parte de la Presidenta muy evidente.

P: El informe elaborado por la Comisión Ciudadana apuntaba a que, de los 7.291 fallecidos, 4.000 eran fácilmente evitables.

R: El paso del tiempo nos ayuda a todos a ver las cosas con perspectiva, y creo que hay esa reflexión colectiva, que estamos haciendo, de que los ciudadanos y las ciudadanas en Madrid nos están haciendo evolucionar, hasta el punto de que yo diría, aunque suene un poco fuerte, que cada mes que pasa importan menos las cañas y más los muertos. Es decir, que esa reflexión colectiva sobre lo que pasó en la pandemia es muy clara, porque en Madrid hubo un exceso de mortalidad del 40%, cuando en Europa fue de un 10%. ¿Por qué Madrid es la región de toda Europa donde más exceso de mortalidad hubo? Lo digno para toda esa gente que ha fallecido y todos sus familiares es hacernos la pregunta de qué decisiones se tomaron en Madrid que no se tomaron en ninguna otra región de Europa y provocaron este exceso de mortalidad. Por eso pedíamos una comisión de investigación que nos bloqueó el Partido Popular reiteradamente esta legislatura y la anterior. No por revanchismo, no por venganza, no por buscar culpables, sino por analizar qué pasó para que nunca más vuelva a pasar.