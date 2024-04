Ropa sucia y sin sábanas en el Hospital 12 de Octubre: “Es el resultado de que Madrid privatizara la lavandería”

Edificio del Hospital 12 de Octubre. (Jesús Hellín / Europa Press)

No ha sido fácil trabajar esta Semana Santa en el Hospital 12 de Octubre para el personal encargado de mantener las camas en condiciones adecuadas, una situación que se ha repetido en estos últimos días. Y es que, tal y como denuncian desde el sindicato MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad), la ropa de cama escasea hasta el punto de que se han visto obligados a elegir qué sabanas cambiaban mientras que algunas familias han llevado las suyas propias de casa, un problema que además, aseguran, “no es puntual” y está ocurriendo en “otros grandes hospitales” de la capital.

“Estamos hablando de que nos han llegado 20 sábanas limpias para 60 pacientes y hemos tenido que decidir cuál cambiábamos porque obviamente no había para todos. Sólo podíamos cambiar las de los pacientes encamados, de modo que poníamos la sábana de arriba en la parte de abajo y arriba poníamos la nueva, pero es que aunque hiciéramos eso, llegaba la tarde y ya no teníamos. Eso es guarrear y así hemos estado toda la Semana Santa y hasta ahora”, dice indignada a Infobae Lucía García, técnica en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital 12 de Octubre y delegada sindical de MATS. Hay además plantas hospitalarias que, como ocurre en la de Cirugía del aparato digestivo donde trabaja García, las sábanas se cambian con mayor frecuencia, incluso dos o tres veces al día, ya que se manchan fácilmente con las curas.

La trabajadora también aclara que aunque el problema con la ropa de cama se ha acentuado en estos últimos días, en realidad no es ni puntual ni nuevo, pues “siempre viene escasa”. Y además de las sábanas, también suelen faltar toallas, camisones y almohadas. Es más, muchas veces los trabajadores tienen que meter “una manta doblada en las fundas de las almohadas” porque no hay suficientes, asegura García, que lamenta tener que trabajar en estas condiciones porque no solo perjudica a los profesionales sanitarios, sino también a los pacientes, por lo que reclama más medios. “No podemos ejercer nuestra profesión como nos gustaría porque no tenemos ni medios humanos ni materiales”, resume.

La Consejería de Sanidad privatizó la lavandería hospitalaria

La escasez de ropa de cama tampoco es exclusiva del Hospital 12 de Octubre, pues también se está dando en otros como el Gregorio Marañón y el Clínico de San Carlos, según denuncia MATS. Se trata además de una situación que se viene produciendo desde hace diez años, más concretamente, desde que en 2013 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “privatizó la lavandería hospitalaria central de Mejorada del Campo” adjudicándosela a Flisa, una de las empresas de la Fundación ONCE, y además, añaden, la ropa de cama no solo escasea, sino que “muchas veces también llega sucia”. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Sanidad de Madrid a qué se debe esa escasez, pero no ha recibido respuesta.

Un familiar de un paciente que ha permanecido varios días en el Hospital 12 de Octubre debido a una lesión en la cadera también relataba indignado cómo “tuvo un problema de orina y estuvo todo el día con la sábana mojada porque no había suficientes”, de modo que ha llevado las de su propia casa para que se las puedan cambiar. “Es indignante que pagando impuestos el servicio esté así y sabemos que el personal no tiene la culpa, porque se desviven por los pacientes, pero es una vergüenza” que falte ropa de cama, aseguraba en un vídeo que el sindicato MATS ha colgado en la red social X.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad de Madrid ha indicado que lo que ocurre en el Hospital 12 de Octubre es “un problema puntual en vías de solución”, ya que se han iniciado “procedimientos para nuevas adquisiciones de material, que será acopiado por el propio centro hospitalario esta misma semana”, y han precisado que hasta este miércoles se habían recibido “más de 13.000 juegos de sábanas”.

La consejería también ha explicado que está articulando dos vías de actuación para abordar estas situaciones. Por un lado, “la realización de un contrato centralizado” y, por otro, ha destinado “2,1 millones de euros a los principales hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que pudieran tener problemas de este tipo para garantizar el correcto suministro”.

Familiares de pacientes tienen que traerse la ropa de cama de su casa, por qué no tenemos ropa en los hospitales, esta es la consecuencia de la PRIVATIZACIÓN de la lavandería pública.

Esta es la gestión de nuestra Conserjería de Sanidad en Madrid.@IdiazAyuso pic.twitter.com/UQs3IiT04m — Mats_12Oct (@Mats12oct) April 4, 2024

La Comunidad de Madrid sacó a concurso el servicio de lavandería de los 19 hospitales públicos de gestión directa en el verano de 2013, cuando entonces dirigía la Consejería de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, que aseguró que la privatización del servicio ahorraría unos 35 millones de euros (y quien terminó dimitiendo en 2014 tras intentar privatizar la gestión de seis hospitales públicos). Meses después, la empresa Flisa se convirtió en el proveedor del servicio de lavandería hospitalaria.

Sin embargo, en estos últimos años las quejas no han dejado de repetirse en todos los hospitales, no solo porque no suministra el material suficiente, sino porque también llega arrugado, con manchas, húmedo y roto, tal y como reflejaron varias auditorías encargadas por el Ejecutivo autonómico, que incluso impuso a la empresa varias sanciones. Pese a las quejas de los sanitarios y las multas a Flisa, la Comunidad de Madrid renovó la privatización de la lavandería hospitalaria con la empresa.