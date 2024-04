La trilogía de ciencia ficción que acaba de llegar a Netflix y ya está entre las más vistas

Imagen de 'El corredor del laberinto'

La década pasada será recordada por muchas grandes películas: La La Land, El lobo de Wall Street, Perdida, El gran hotel Budapest... e incluso Parásitos ya casi al término de 2019. Sin embargo, el principio de este decenio también fue momento de la eclosión de un género muy concreto. No es que se inventase precisamente en esas fechas, pero sí vivió una época de apogeo y renovación, especialmente en su salto a la gran pantalla. Estamos hablando de las películas distópicas y sobre todo las protagonizadas por jóvenes adolescentes. Durante estos años gozaron de gran popularidad sagas como Los juegos del hambre, Divergente o incluso La huésped, pero hubo una que ahora está viviendo una segunda vida.

Se trata de El corredor del laberinto, la serie de películas que arrancaron en 2014 con su primera entrega homónima, y que tendría su continuación en 2015 con El corredor del laberinto: las pruebas y su final en 2018 con El corredor del laberinto: La cura mortal. Justo diez años después del estreno de la primera, la saga se ha vuelto a convertir ahora en todo un éxito en su salto a plataformas, ya que aterrizaron en Netflix el pasado 1 de abril y no han tardado en situarse en lo más alto del TOP en varios países, alcanzando el número uno en hasta ocho naciones.

Aquella trilogía, que estaba basada en las novelas del autor estadounidense James Dashner, nos situaba a un grupo de jóvenes en un futuro distópico en el que se encontraban en paradero desconocido y teniendo que superar una serie de pruebas mortales para sobrevivir. La primera película arrancaba precisamente en el año 2024, aunque no el 2024 que conocemos ahora. En ella, un joven llamado Thomas (Dylan O’Brien) llegaba a través de un ascensor a un misterioso lugar, en el que era acogido por un grupo de otros jóvenes que le explicaban como funcionaban las cosas allí, en el Claro. En seguida Thomas descubría una serie de reglas: los corredores del grupo tienen el día para buscar una salida del laberinto que los rodea, y una vez al mes el mismo ascensor que lo ha traído sube a otro chico. Sin embargo, con la llegada de Thomas resulta venir también una chica, la única de todo el grupo, con un enigmático mensaje: “Es la última. No llegarán más”.

Con este punto de partida tan misterioso, que no tarda en convertirse en todo un thriller de ritmo vertiginoso, no es de extrañar que la película haya captado la atención de nuevos espectadores en su paso por plataformas. Porque, sin desvelar parte de la trama, la saga se cracteriza por un trasfondo que aunque pueda parecer de ciencia-ficción, en el fondo no está tan lejano de la realidad que vivimos o de la que podríamos llegar a vivir más adelante, experimentos científicos y desarrollo de tecnologías mediante.

Imagen de 'El corredor del laberinto'

Qué fue de sus protagonistas

En cualquier caso, otro elemento que hizo a El corredor del laberinto una saga tan disfrutable y recordada fue su reparto, formado prácticamente por jóvenes intérpretes que luego no han terminado del todo de cuajar como estrellas. Dylan O’Brien, que se había dado a conocer por la serie Teen Wolf, en la actualidad no goza de la popularidad que se esperaba, apareciendo en proyectos más o menos interesantes como El sastre de la mafia o Not okay. Lo mismo con Kaya Scodelario, quien también se había dado a conocer por una serie juvenil como Skins y quien ahora está viviendo un nuevo momento de popularidad gracias a Netflix con The Gentleman, la serie de Guy Ritchie para la plataforma.

Quizá de todos ellos al que mejor le haya ido sea a Will Poulter, quien posteriormente ha estado desde películas de terror de gran éxito como Midsommar a títulos de superhéroes como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que le podría asegurar un futuro en la franquicia Marvel. Al fin y al cabo, todos siguien siendo intérpretes muy jóvenes y con mucho por delante, pero de momento pueden comprobar con sus propios ojos como Netflix le ha otorgado a su trilogía una nueva oportunidad para que la gente la descubra y disfrute de ella.