Abraham Mateo: “Me arriesgué con ‘Señorita’, cuando la saqué no había nadie que hiciera esa música”

Abraham Mateo presenta 'Insomnio', su séptimo álbum de estudio

“Cada día me levanto más motivado que el anterior para seguir haciendo música”, dice. Dicha idea podría ser refutada por los trabajadores que imploran para que llegue el viernes, sinónimo de cerrar el ordenador y olvidarse del táper. Sólo lleva dos entrevistas y su jornada terminará pasadas las siete de la tarde, pero nada le titubea del altar emocional que supone presentar su séptimo disco de estudio, Insomnio: un relato de las noches en vela en pro de la composición. La eclosión de la pandemia le trajo de vuelta a España y su estudio mutó en un espacio de reclusión e inspiración en el que compuso las dieciséis canciones de un álbum que se presenta al mundo este viernes.

“Es una nueva era”, afirma Abraham Mateo (San Fernando, 1998) en una entrevista con Infobae España. Insomnio es una receta pop que se toma la licencia de experimentar con sonidos como la saeta (que tanto se ha escuchado estos días en su Andalucía natal) o la electrónica comercial. “Hay un poquito de todo”, sonríe, pero la seña de identidad de su música sigue presente. “Empecé haciendo pop y sigo haciendo pop”, se reafirma. El cantante de 25 años quería confeccionar “un proyecto más artesanal”, una obra completa que fuera más allá de éxitos como Maníaca, Clavaito, Quiero Decirte o La idea, todos ellos presentes en el tracklist.

Su nuevo proyecto destila romanticismo. Pasa por todas las fases, idilio, ruptura, rabia y resentimiento. Abraham Mateo no puede vivir sin el amor de su vida y no tiene reparo en decirlo abiertamente, una forma de operar que no se estila demasiado en las voces masculinas urbanas y coyunturales que pagan su alquiler en las listas de éxitos. “Siempre he sido muy romántico”, afirma a este medio. “Lo que buscaba con este álbum era hacer canciones que cualquier chaval pudiera dedicar a la persona que le gusta sin necesidad de sentirse ñoño o cursi”, indica. El cantante reitera la idea de conectar con la gente de su generación, algo que busca a través de la jerga “fresca” que incorpora en sus temas.

Abraham Mateo, en su entrevista con 'Infobae España'

Abraham Mateo lleva en la música desde los siete años, cuando decidió pasearse por el plató de Menuda Noche, la cantera española de talento sonoro liderada por Juan y Medio. De aquel programa también salió su compañera y amiga Ana Mena, con quien comparte micrófono en Quiero Decirte, uno de los sencillos de Insomnio. “Es mi amiga desde los ocho años, he crecido con ella y hemos tenido carreras muy paralelas”, afirma. Su colaboración supuso “un impacto cerebral súper fuerte” no sólo por su éxito, también por haber podido unirse en el estudio tiempo después y con carreras consolidadas en la industria musical actual.

El artista lleva desde edad temprana peleando con (y contra) el temporal de una industria tan cambiante como inestable. Una actitud que entronca con la de aquellos perfiles que, avasallados por la fama, deciden retirarse (un término que bien podría indicar un final o un parón) tras un par de temporadas en el equipo del éxito. “Quevedo lleva un año y ya se quiere retirar, lo puedo entender”, dice. “Llega de un día para otro, es difícil y necesitas más tiempo para digerirlo, lo veo totalmente respetable”, dice sobre tocar la cumbre con demasiada rapidez.

Abraham Mateo

Superar el ‘meme’

“Pesa más la humildad que el ego”, dice de la forma de afrontar su carrera en una industria que no siempre le ha tomado en serio. No en vano, cuando Abraham Mateo lanzó el que fue su primer hit, Señorita (una canción con casi 200 millones de reproducciones en YouTube), las redes sociales no tardaron en hacer bromas maléficas y en compararle con Justin Bieber (que en 2013 era el no va más de la música adolescente y groupie). Él sigue activo y al canadiense ni se le ve, ni se le espera, después de un parón indefinido en su trayectoria.

“En el momento en el que saqué Señorita no había nadie que hiciera esa música, me arriesgué un poquito por ahí”, dice con una sonrisa. “Tampoco había mucha gente que mezclara el español y el inglés, considero que por ahí también tuve un hueco”, apostilla. Abraham Mateo no se considera un pionero, pues procede a hablar de Pitbull o de Juan Magán y su ‘electrolatino’. Cuando la canción se convirtió en viral por los memes y bromas que se hacían sobre ella, “yo estaba a mi bola con lo mío, viajando por Latinoamérica”, dice.

Para el artista, la clave para lidiar con la negatividad de aquella época fue tomárselo “con humor”: “Siempre que me llegaba algún video o alguna parodia de Señorita me reía con mi hermano, algunos de ellos nos hacían un montón de gracia”, explica. Con el tiempo, Abraham Mateo ha conseguido acallar las voces más críticas. “Me alegro cada vez que veo un mensaje en redes sociales que dice que aquello era un temazo o que canto muy bien”, admite. La paciencia ha sido su aliada y el tiempo su ángel de la guarda, pues le ha ayudado “a demostrar todo lo que podía hacer”.

Tras muchos años de formación, le toca pasar el testigo a las nuevas generaciones. Abraham ha sido confirmado como jurado de la nueva edición de Factor X, que regresa a Telecinco después de un parón considerable. Estará junto a Willy Bárcenas, Lali Espósito y Vanesa Martín. “No es que se me dé bien dar consejos, pero he aprendido un montón de cosas, he trabajado con mucha gente”, dice, un motivo de peso suficiente para tomarse la licencia de aportar “mi granito de arena”.

