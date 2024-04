Un estadounidense se sorprende con la sanidad en España y la compara con la de EEUU: “Mucho más barata y sin seguro”

Un médico y un paciente en una consulta. (Europa Press)

En un vídeo de TikTok, un estadounidense que vive en España ha compartido su experiencia con el sistema de salud español, que contrasta notablemente con el de Estados Unidos según explica. “Estábamos en Valencia, y mi esposa llevaba ya unos diez u once días enferma, sin mostrar signos de mejoría”, comienza relatando el hombre. Ante la persistente enfermedad, la pareja decidió buscar soluciones médicas. “Así que finalmente dije, vamos a averiguar cómo funciona el sistema de salud español y veamos si podemos conseguirte antibióticos o algo así”, añade.

Lo que sucedió a continuación dejó a la pareja asombrada. En cuestión de 20 minutos tras decidir buscar atención médica, ya tenían programada una cita con el médico. “El precio de esta cita es de 29 dólares (casi 27 euros) sin seguro”, comenta, subrayando la eficiencia y accesibilidad económica del servicio médico español, incluso para quienes no son ciudadanos contribuyentes al sistema.

La comunicación con el médico se realizó en inglés, facilitando el proceso para los extranjeros, conforme cuenta el hombre. Tras una breve consulta, se prescribieron los antibióticos necesarios, utilizando para ello un método innovador y práctico: una receta electrónica con códigos QR enviada por correo electrónico, que luego podría ser canjeada en cualquier farmacia local sin necesidad de esperas adicionales ni trámites burocráticos. “Todo lo que haces es entrar, les muestras el código QR... lo escanean, lo giran, y luego te entregan la receta”, describe, a lo que añade que le llamó la atención la cantidad de farmacias que puede encontrar.

El precio total para los medicamentos prescritos fue de 11 dólares (10,20 euros). El precio es toda una sorpresa en comparación con lo que habría costado en Estados Unidos: “Pagamos 1.000 dólares al mes por el seguro, y nos habría costado más de 40 dólares solo la receta, sin mencionar cualquiera que fuera nuestra parte del copago por la cita médica. Sin mencionar cuánto tiempo nos llevaría conseguir esa cita”.

“Están haciendo algo bien aquí”

El estadounidense concluye su relato con una reflexión: “Están haciendo algo bien aquí en España”. Su experiencia subraya las ventajas de un sistema de salud que no solo se enfoca en ser accesible y económico, sino que también emplea tecnologías modernas para facilitar y agilizar el acceso a tratamientos médicos.

La Comunidad de Madrid será en 2024 la región de España con menor inversión por habitante en sanidad.

Muchos españoles han contestado al estadounidense en los comentarios. “Y eso que has ido a consulta privada, si llegas a ir a la pública es totalmente gratis”, le cuenta uno de ellos. “No se valora correctamente lo que tenemos en España, se puede hacer mejor... claro que sí, pero hay que valorar lo bueno”, añade otro. Los estadounidenses que también comentan el vídeo añaden que es un sistema envidiable y que deberían aplicar también en su país, al que critican por centrarse en el dinero y no en la salud de los pacientes: “América es el capitalismo en su nivel más alto, ¡las personas no son más que pequeños peones para las grandes corporaciones!”.