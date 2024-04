A Shakira no le gustó ‘Barbie’ (y a sus hijos tampoco): “Les pareció castrante. Quiero que ellos también se sientan poderosos”

La cantante colombiana Shakira

Dice Shakira que Barbie coartó a sus hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años respectivamente. La película de Greta Gerwig basada en la muñeca más famosa de Mattel, una de las cintas más populares del pasado año 2023 (que superó la barrera de los mil millones de dólares de recaudación en la taquilla global y que llenó las salas de cine de todas las tonalidades asociadas a la gama cromática del rosa) no ha agradado a la cantante colombiana y tampoco a sus pequeños, pues “les pareció castrante”.

“Mis hijos la odiaron. Les pareció castrante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos [respetando] a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin robar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, ha declarado la intérprete de Barranquilla en una entrevista concedida a la revista Allure. “Creo que doy a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos, y ese complemento no debe perderse”, ha apostillado.

La premisa de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling planteaba un mundo en el que las mujeres lideraban, puesto que Barbie era capaz de desempeñar todo tipo de tareas por su incansable espíritu soñador. En el mundo de la muñeca, ellas mandan (no hay barreras de género ni techos de cristal que les impidan acceder a ciertos puestos o al temido liderazgo), pero una visita al exterior (un exótico lugar liderado por los consejeros delegados que asisten a reuniones importantes en las que nunca hay ninguna fémina presente) empodera a Ken, que pone todo patas arriba cuando regresa al colorido universo con exceso de accesorios.

Barbie no es una película que ponga a la mujer por encima del hombre, es una comedia ácida sobre los espacios que se han limitado para ellas como consecuencia de una cultura patriarcal y machista. Gerwig gira las tornas y coloca al juguete (históricamente comercializado para las niñas) como el centro de una sociedad organizada. La escena final es una muestra de que, sin igualdad, sin el convencimiento de ambas partes, el resultado nunca será el idóneo. Sea como fuere, la cantante de Puntería no debe haberle puesto más de dos estrellas en su cuenta personal de Letterboxd.

Ryan Gosling y Margot Robbie en una escena de 'Barbie' (Warner Bros. Pictures vía AP)

Un renacimiento musical

Shakira estrenó hace unas semanas Las mujeres ya no lloran, un disco en el que exorciza los demonios del amor, del matrimonio y del pasado tras su divorcio de Gerard Piqué. La cantante colombiana lleva dos años volcando todos sus sentimientos en sus letras, una forma de operar que ha definido su carrera, pero que ahora ha explotado de forma más cruda y con hits que han alcanzado el podio de las listas de éxitos globales (como con la sesión con el productor argentino Bizarrap o TGQ, su colaboración con Karol G).

Ella ya no llora, sólo factura y acuñó una de las frases sonoras que marcaron el 2023. Su beef público con el padre de sus hijos la erigió como un perfil que no se deja avasallar por las vicisitudes del desamor. Cada nueva canción que publicaba (y que más tarde formaría parte del concepto del álbum) eleva el tono de la disputa de un hombre que la dejó por una más joven. Como en la portada de Las mujeres ya no lloran, la colombiana sólo deja que de sus ojos caigan diamantes (una metáfora que habla, también, de lo rentable que le ha salido llorar por la ruptura).

