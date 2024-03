Un profesor que vuelve a España tras dar clases en Japón explica su frustración con la educación en nuestro país

Un grupo de niños sentados en clase durante el primer día de la vuelta al cole. (Marta Fernández / Europa Press)

Alejandro Mesa es un joven profesor español que ha vuelto a España tras trabajar como maestro en Japón durante seis meses. Su estancia en el país asiático le ha permitido comparar los dos sistemas educativos y ha criticado duramente el español a través de dos vídeos en su cuenta de TikTok donde se llama @buenosdiasporcierto. Ahora, Mesa trabaja como maestro de primaria en Cataluña y ha expresado su preocupación y descontento: “Tenemos un grave problema con la educación. No os podéis imaginar lo frustrante y lo desmotivador que es hoy en día trabajar en escuelas o en educación”.

Tras su descontento, hay varios motivos que va desgranando en el video. Uno de los problemas que destaca es la elevada cantidad de alumnos por aula: “Un profesor no puede tener 25 o 30 alumnos en clase... Y pretender llegar a todos es que es imposible”. “Hablo de infantil, primaria, secundaria, FP, lo que sea. Y pretender llegar a todos es que es imposible. Lo digo así de claro. Es que es imposible. Y sí que habrán centros o clases que trabajan mejor, pero es que cada niño tiene su ritmo, su nivel de aprendizaje”, denuncia.

En su análisis, también apunta que hay una inversión de recursos insuficiente y que la atención a las necesidades especiales es casi nula: “Inclusión no es que los que venimos aquí de interinos cada semana a un cole a ver los cuatro que tienen pis, los cuatro que tienen alguna necesidad los sacamos de clase o dejamos una ficha mientras toda la clase hace una cosa, tú haces una ficha al final de la clase, me la entregas, te la corrijo y venga para casa. Eso no es inclusión”.

Falta de atención de las familias

El maestro también cuenta con pena que ve como fuera de las aulas los niños tampoco reciben la atención que merecen y que necesitan para desarrollarse correctamente: “Hay familias que te traen el niño por la mañana, lo recogen a las cinco, le dan el móvil y hasta el día siguiente y no hacen nada con ellos. Las familias son una de las patas más importantes de la educación. No puede ser que no se eduque a los niños, Tenéis que estar con vuestros hijos. El simple hecho de estar con tu hijo, de pasar tiempo, tiempo de calidad, si puede ser súper importante para su desarrollo. Lo digo en serio”.

Faltas de respecto en las aulas

Mesa también trata en su video las faltas de educación a las que tienen que enfrentarse los profesores en las aulas: “No os podéis imaginar la de cosas que se escuchan, sobre todo el desprecio, que no hay respeto por los profesores. Nos mandan callar, no nos hacen caso, nos gitan, nos niegan”. A este problema también añade “la apatía constante que hay”.

Varias mochilas en una percha de un aula del colegio. (Marta Fernández / Europa Press)

“No hago este vídeo en plan pesimista, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que se pueden mejorar. Es que solo son pequeños grandes cambios que se pueden hacer para que todo vaya mejor, pero yo estoy seguro que hay muchísima gente que validísima y que se esfuerza y que quiere hacer las cosas mejor”, añade al final del primero de los videos.

En el segundo que hace con la misma temática, el maestro ofrece propuestas y soluciones: sugiere la reducción de las ratios alumno-maestro, la implementación de más recursos y mejor organización para la inclusión, así como trabajar en la educación en valores como el respeto y la empatía. “La idea sería que empezáramos a tratar a los niños como niños, que no les avanzáramos. La tecnología, las redes sociales no ayudan mucho, la verdad”, propone, planteando un enfoque más humano y menos tecnológico en la educación inicial.