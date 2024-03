Consenso político en medio del lodazal: las dos iniciativas (y una es de Junts) que han logrado la unanimidad del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se saludan durante su última reunión en diciembre. (Alberto Ortega/Europa Press)

Que la crispación ha inundado la conversación política no es nuevo; que la tensión entre los dos principales partidos se ha vuelto a elevar a sus niveles máximos es un hecho que no solo chirría a los ciudadanos, ya que también preocupa a sus señorías. Si bien, en una nueva semana de alto voltaje político, dos iniciativas han cosechado un inusual consenso: la tramitación de una nueva ley para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a propuesta de Junts, y la creación de una subcomisión sobre salud mental.

En los pasillos del Congreso hay diputados de diferentes fuerzas del arco parlamentario que llaman a la calma: “Que los dos partidos del régimen del 78 paren y se miren a ellos mismos porque esto no puede seguir así, ya que lo único que se consigue es aumentar la desafección entre la ciudadanía y la clase política”, exigió la diputada de ERC Teresa Jordá.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, se pronunció en esta dirección: “A nosotros nos parece que combatir la corrupción es hacer propuestas, no sumarse a este circo del ‘Y tú más’”. No obstante, el ciclo electoral que asoma a la vuelta de la esquina con las elecciones en el País Vasco (21 de abril), Cataluña (12 de mayo) y el Parlamento Europeo (9 de junio) aleja la posibilidad de cualquier entendimiento duradero y mayoritario.

Te puede interesar: El Congreso se lanza a destapar nuevos ‘casos Koldo’ con Díaz Ayuso en la diana

PP y PSOE mantienen sus espadas en alto e insisten en la estrategia de lanzarse mutuamente serias acusaciones sobre corrupción. “Vergonzosa y nada edificamente sesión de control”, aireó el veterano diputado del PNV Aitor Esteban sobre la cita parlamentaria del pasado miércoles. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, amenazó al presidente del Gobierno con iniciar una investigación específica, al menos “parlamentaria”, sobre su mujer, Begoña Gómez, mientras que el líder socialista insistió en la responsabilidad política de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de fraude fiscal que afecta a su novio.

En esa misma sesión, la ministra de Igualdad estalló a gritos de “vergüenza” contra la intervención del portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Jaime de los Santos, después de referirse a Begoña Gómez como “la cónyuge”, “la mujer del presidente del Gobierno” o “la señora mujer del presidente”. También ese día, pero en el Senado, el senador del PP Raúl Valero Mejía se encaró con la bancada del PSOE: “Si me vuelven a decir sinvergüenza, ¿por qué no bajan y me lo dicen aquí a la cara?”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha estallado contra el PP en el Congreso: "Qué terrible machismo. ¡Vergüenza!"

Los presidentes de ambas cámaras, Francina Armengol (PSOE) y Pedro Rollán (PP), han insistido a lo largo de las últimas sesiones en guardar “el debido decoro” y han invitado a sus señorías a reflexionar: “Los ciudadanos a los que servimos no se merecen esto, un poco de decoro a la cámara parlamentaria”, proclamó la presidenta del Congreso, pero ni PSOE ni PP se inclinan por rebajar el tono toda vez que se miran de reojo. Es más, en Ferraz tienen claro que seguirán al choque contra Ayuso y Feijóo para hacer frente a la continua ofensiva del PP en esta legislatura.

Te puede interesar: El Congreso se pone las pilas para atender a los afectados por ELA con una avalancha de leyes

Acuerdo entre PP y PSOE

En medio de este clima, el consenso en torno a dos iniciativas se ha hecho un hueco esta semana. Una de ellas fue la proposición de ley de Junts para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA. Es la segunda vez en menos de un mes que el Congreso activa una medida en esta dirección. Ya lo hizo la semana pasada con la propuesta del PP para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la ELA. Ambas han cosechado el respaldo unánime de todos los partidos políticos.

Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados.

De esta manera, el Congreso se pone las pilas con este asunto tras el rapapolvo en sede parlamentaria del exfutbolista Juan Carlos Unzué, quien padece esta enfermedad neurodegenerativa. Y es que, la atención a los afectados por ELA es una de las principales cuentas pendientes del anterior periodo legislativo, cuando una proposición de ley de Ciudadanos para mejorar la atención a estos enfermos graves durmió en el sueño de los justos durante más de un año en la Cámara Baja.

Te puede interesar: Las pacientes con ELA y enfermedades neurodegenerativas tendrán un canal de acceso rápido a servicios

Por otro lado, la propuesta de la Comisión de Sanidad para la creación de una subcomisión para mejorar la protección, promoción y atención integral de la salud mental recibió este jueves el respaldo de 343 diputados (ningún voto en contra). El objeto de este órgano parlamentario es “convocar comparecencias de representantes de todos los sectores relacionados con la Salud Mental para que expongan las necesidades existentes en la actualidad y propongan soluciones”.

Asimismo, la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley sobre una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada. La iniciativa no legislativa del PSOE se votó en los términos de una enmienda transaccional acordada entre el partido de Pedro Sánchez y el PP, recibiendo 285 votos a favor y 56 abstenciones (Vox). Este acuerdo simbólico entre los dos principales partidos llega cuando vuelve a alejarse la posibilidad de renovar en esta legislatura el Consejo General del Poder Judicial —con el mandato caducado desde hace más de cinco años—, a pesar de la mediación de la Unión Europea.