Kiko Rivera desvela las embarazosas pilladas sexuales que le hizo Isabel Pantoja: “Terminé mirando a mi madre”

Kiko Rivera en 'La Resistencia' (Movistar Plus+)

Kiko Rivera se encuentra viviendo un momento dulce, pues este mismo viernes ha lanzado su nuevo hit Malibú, una canción de ritmo electro latino con la que pretende “traer el verano antes de tiempo” tras su mayor éxito El Mambo. Y, precisamente, el cantante también ha presentado su nuevo single en La Resistencia, donde también ha confesado a David Broncano uno de sus momentos más embarazosos.

Tras hacer un balance de su carrera musical, la conversación tomó otro tono, de hecho, bastante íntimo. El hijo de Isabel Pantoja se atrevió a responder a las clásicas preguntas del humorista, pero, antes de ello, trajo al presente una anécdota que vivió de joven junto a su madre, Isabel Pantoja.

“A mí mi madre me pilló una vez haciéndome una paja, justo en el momento de terminar y me corrí mirándola”, ha desvelado en el espacio de Movistar Plus +. Una confesión que dejó boquiabierto a Broncano, quien no podía creerse lo que Kiko Rivera le estaba contando. El cantante justificó la situación alegando que él estaba en su habitación y que la tonadillera había entrado sin tocar la puerta.

Kiko Rivera se mofa en 'La Resistencia' al recordar la mayor pillada sexual que le hizo su madre, Isabel Pantoja (Movistar Plus+)

“Nunca más lo volvimos a comentar. Fue un momento vergonzoso para mí. Entró sin llamar a la puerta. Fue una falta de respeto, pero es que es la Pantoja. Lo pasé muy mal. No pude ni disimular. Imagino que ella ya no se acordará de eso”, ha continuado explicando al jienense, quien no podía evitar reírse de la situación.

“Dos veces me ha pillado haciéndome pajas, esa en mi cuarto y la segunda con un amigo viendo una porno en el salón”, ha desvelado, agregando que a su amigo si le dio tiempo a escabullirse del momento. “Eran las dos de la mañana y entró mi madre. Él se subió los pantalones y se fue, pero a mí me pilló con el pene en una mano, el mando en la otra... Fue un desastre”, ha manifestado en La Resistencia.

“En mi cuarto no tenía Canal + porque mi madre quitó la llave, solo se veían rayas, de ahí mi enganche cuando fui mayor...”, ha bromeado el artista. Tras las risas por estas anécdotas, Kiko Rivera también respondió a la mítica pregunta de cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días.

En este sentido, el primo de Anabel Pantoja ha explicado que al tener tres hijos y llevar casado varios años, su vida sexual es prácticamente nula. “Llevo un polvete este mes, que tampoco fue muy largo”, ha dicho. La preja de Irene Rosales ha confesado que es muy difícil coincidir con su mujer porque cuando “estás ahí dándolo todo, aparece la niña”. “De pequeño mi madre, ahora mi hija. Aquí no hay quien folle”, ha concluido, entre risas.

“Cuando cobre la herencia...”

Otras de las cuestiones que ha respondido Kiko Rivera durante su paso por La Resistencia ha sido la cuestión del dinero. “¿Cuánto dinero tienes en el banco actualmente?”, ha dicho el presentador. El hijo de la tonadillera no dudó en lanzar una pequeña pullita a su madre recordando el tema de la herencia. “De patrimonio.... Cuando cobre la herencia...”, ha soltado.

“En el momento en el que cobre la herencia necesitaré ayuda de los míos para gestionar todo. Cuando veo dinero sale el diablo que llevo dentro”, ha confesado. “Tengo a dos o tres avisados de que si algún día trinco un buen dinero, que me lo guarden”, ha dicho, poco antes de soltar que tiene más dinero en le banco que las veces que tiene relaciones sexuales.