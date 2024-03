Kiko Rivera: “Utilizo a mis hijas en el buen sentido de la palabra, escuchan mis canciones antes que nadie”

Entrevista a Kiko Rivera.

En poco más de un año y medio la vida de Kiko Rivera ha cambiado de manera radical. El 21 de octubre de 2022, el hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus isquémico mientras dormía que casi acaba con su vida y le hizo estar hospitalizado durante varios días. A él, que a lo largo de su vida ha sufrido varios baches de salud, este último le hizo cambiar la perspectiva de su futuro de manera radical. “La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla. He vuelto a nacer”, escribía poco después en sus redes sociales. Y así lo hizo.

Desde entonces Kiko se ha esforzado para dar de sí la mejor versión de sí mismo y ha obtenido una gran recompensa: un éxito arrollador en la música. Tanto es así que, a sus 40 años, se puede decir que es el nuevo rey del electro latino, ese género tan del 2010 que él se ha empeñado en traer de vuelta para ser la banda sonora del verano.

Así lo demostró con El mambo, la canción más exitosa de su carrera gracias a más de 49 millones de reproducciones en Spotify y otros 10 millones en YouTube. Consciente de que superar este hit es todo un reto, este viernes lanza Malibú, un tema sobre el que ha hablado con Infobae España, pero también del momento profesional que está viviendo, de su familia, su salud y sus proyectos de futuro.

Kiko Rivera durante su entrevista con Infobae España. (Infobae / Helena Margarit)

Vuelves con Malibú, ¿cómo es esta canción?

Después de El mambo, que ha sido un gran éxito, gracias a Dios, Malibú te traslada 2012 o 2013, cuando las canciones eran mucho más bailables, mucho más alegres. Recuerda a ese electro latino que yo defino como alegría. Es una canción muy bailable que va a traer el verano antes de tiempo.

A este Kiko le apetece mucho bailar.

Estoy más activo en ese sentido y entiendo o considero que la música de baile hoy, para mi gusto, es muy oscura y quiero traer esa alegría con el estilo de música que yo estoy haciendo es muy alegre y bailable y a mí también me entran ganas de bailar.

¿Dedicas la letra a alguien o haces algún guiño?

No, yo ya dejé hace mucho tiempo de dedicarle canciones a nadie.

Este tema va a tener que competir con El mambo.

No lo considero una competición como tal. El mambo es mi mayor éxito hasta hoy y no te digo que sea imposible superarla, pero es complicado. Para mí no es una competición, prefiero que vayan de la mano. Al final el éxito lo decide la gente cuando escucha mucho tus canciones.

Se comentaba que quizás fue un error no haber sacado El mambo en verano. ¿Te arrepientes de no haber adelantado su salida?

Salió en verano, en julio, entonces salió en pleno verano. Pasó lo que suele pasar en muchas ocasiones, que una canción para que se viralice o llegue a conectar con la gente, pues tiene que pasar un tiempo. No es tan a la ligera. A la vista está que salió en julio, se viralizó en noviembre y primer verano que va a llegar El mambo va a ser este de 2024 y yo espero que se postule como una de las canciones del verano. También Malibú, pero El mambo le lleva ventaja.

Como dices, tu intención es que sea verano en invierno. ¿Qué significa para ti el verano?

Para mí los veranos desde hace mucho tiempo están llenos de trabajo porque es cuando tengo más eventos, más bolos y más conciertos tengo. El verano es sinónimo de trabajo.

Kiko Rivera durante su entrevista con Infobae España. (Infobae / Helena Margarit)

¿Y cuándo eras pequeño?

Sí, cuando era más pequeño el verano era síntoma de que te vas a la playa, de que ves a los amigos que solo ves en verano, que sales más que entras... Eso ha cambiado y ahora cuando más trabajo tengo, cuando menos veo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Pero cada uno tiene el trabajo que tiene.

Estás en un buen momento laboral, pero también hay un puntito agridulce porque tienes una lesión en la rodilla. ¿Cómo estás?

Me duele muchísimo. Me ha dado un infarto en la rodilla, llamado así grosso modo, como me dijo el médico. Es una necrosis en la rodilla y duele muchísimo. No me impide, a día de hoy, hacer mi trabajo porque el dolor está ahí, pero puedo realizar mi trabajo, aunque es verdad que estoy incómodo. No te voy a mentir, no estoy cómodo. Me duele. Incluso ahora mismo también me duele. Pero puedo seguir con todo lo previsto.

Te han pasado muchas cosas en cuanto a salud en los últimos meses, un ictus, una operación del corazón...

¡Hay que aguantar! Estoy en el mejor momento de mi carrera musical y no voy a dejar que nada me impida disfrutar de recoger los frutos. Siempre digo que gracias a Dios tengo el mejor trabajo del mundo porque me dedico a lo que amo. Eso es una gran ventaja. Además, tengo un trabajo que es muy, muy bonito porque cuando llegas a un sitio y ves el cariño de la gente con tu canción, cuando sales del hotel o incluso cuando llegas al aeropuerto. Me siento muy feliz de corresponder a la gente haciéndote la foto o estando un ratito con ellos cuando se puede.

¿Acompaña a este buen momento profesional uno personal?

En el momento personal estoy muy bien, pero sobre todo estoy muy bien en este momento laboral. Entonces compensa a casi todo lo demás.

¿En casa te están ayudando en esta etapa con la composición o los bailes?

(Risas) No como tal. Pero utilizo a mis hijas, en el buen sentido de la palabra, porque ellas son las que escuchan las canciones antes prácticamente que nadie, quitando al productor, y depende de cómo reaccionen ellas, porque los niños y los borrachos nunca mienten, entonces pues ya voy cambiando o no.

No se darán cuenta, pero es un lujo esa primicia.

Cuando sean mayores lo valorarán más.

Ahora que estás en plena promoción, ¿te planteas volver a ponerte ante las cámaras, por ejemplo de Telecinco, que está en una nueva etapa?

Lo mejor prácticamente que he hecho en mi vida ha sido alejar al personaje del corazón y centrarme en mi carrera musical. Le guardo mucho respeto a Telecinco porque he trabajado muchísimo con ellos y no estoy en ‘plan guerra’ con nadie, ni mucho menos con la cadena. Hemos tenido nuestras diferencias, como se pueden tener con cualquiera, pero a día de hoy estoy feliz como estoy. Ese es el camino a seguir: centrarme en mi música y olvidar un poco el Kiko Rivera personaje televisivo.

Entonces ni televisión ni portadas...

En lo que es el tema del corazón, no.

Hace un tiempo tenías una marca de moda, con este resurgir electro latino, ¿te vas a sacar algo de merchandising?

Podría ser, podría ser... He tirado muchas balas que no han acertado a la diana. No me arrepiento. He sido emprendedor y he fallado en muchas ocasiones, pero nunca he sacado el complemento que yo más llevo, que son las gorras. Entonces con el equipo estoy dando un poco de vueltas a sacar mi propia marca de gorras, que al final es lo que yo más me pongo. La utilizo hasta incluso estando en casa, para mí, es un complemento más. ¡Y no es porque sea calvo!