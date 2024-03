Ruth Lorenzo critica ‘Zorra’, la canción con la que Nebulossa representa a España en Eurovisión: “Vocalmente está floja”

Ruth Lorenzo, portavoz del jurado español en Eurovisión 2023. (RTVE)

En las últimas semanas, uno de los temas más polémicos en España ha sido el hecho de que Nebulossa represente a España en Eurovisión con su canción Zorra en Malmö (Suecia). Desde entonces, se ha generado un clima de opinión con diferentes visiones acerca de la candidatura del dúo artístico en el Festival de la Canción.

Pese a que Ruth Lorenzo fue una de las grandes defensoras del tema durante el Benidorm Fest, parece ser que su visión ha cambiado. Ahora, la que fuera representante de España en Eurovisión en el año 2014 podría no convencerle la apuesta y, de hecho, ve claras limitaciones en el single.

La presentadora del evento celebrado en la localidad alicantina alabó y defendió el mensaje que transmite Zorra y se mostró a favor del espectáculo y la puesta en escena de Nebulossa, enalteciendo el trabajo realizado por Mery Bas y Mark Dasusa. Sin embargo, unas semanas después, su visión ha dado un giro de 180 grados, de acuerdo con las declaraciones que ha dado en el espacio Ballatine´s Stay True Records en YouTube.

Se podría decir que la artista ha cambiado su postura respecto a la canción tras hacer nuevamente un balance, teniendo en cuenta que ella también formó parte del Festival y conoce las exigencias que implica Eurovisión. “Es un abanico porque a mí la canción me gusta, pero vocalmente está floja”, ha dicho en el espacio tras volver a hacer un análisis de la canción. En sus palabras, Ruth considera que Bas “tiene que centrarse en eso porque en Eurovisión la gran mayoría de artistas que suben a ese escenario tienen un registro vocal importantísimo”.

Y, en ese sentido, ha realizado un apunte sobre el trasfondo de Zorra. “No puedes basar tu canción solo en un mensaje y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía”, ha sentenciado. Para ella, Zorra “tiene puntos débiles y puntos fuertes”. “Está chula, no está mal”, ha manifestado, añadiendo que “todas las canciones tienen algo” y, bajo su punto de vista, Zorra “es honesta” y comprende “desde dónde está escrita”.

“Depende de la actuación”

“Ella es de una generación en la que la mujer era muy zorra. Mi madre, que se separó y fue madre soltera, embarazada y divorciada en el 82, era no solo una zorra sino una puta. Mary viene de una generación donde la mujer estaba muy tachada todo el rato”, ha continuado explicando sobre el contenido de la canción.

Ruth Lorenzo ha sido clara respecto al impacto que podría tener la canción y sus posibilidades en el escenario. “Al parecer en Europa está gustando bastante, pero depende de la actuación en directo. Si eres inteligente y sabes cómo funciona el sonido, harás algo inteligente”, ha concluido.

El matinal de La Sexta Aruser@s se han hecho eco de estas declaraciones, que han dejado sin palabras al presentador, Alfonso Arús. “Acaba de decir que no tenemos nada. La voz no da, la escenografía no se la espera, de momento”, ha concluido el conductor del espacio, visiblemente decepcionado con la opinión de Lorenzo.