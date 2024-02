“Me enrollé con mi canguro”: la curiosa historia de amor de Mark y María, integrantes de Nebulossa y representantes de España en Eurovisión

María Bas y Mark Dasousa. (Instagram)

María Bas y Mark Dasousa han pasado de vivir tranquilamente en la localidad alicantina de Ondara a estar en boca de todos. Este matrimonio conforma el dúo Nebulossa, vencedor del Benidorm Fest 2024 y, por ende, representante de España en la próxima edición de Eurovisión con la canción Zorra.

La proyección pública que han adquirido tras su paso por el certamen de RTVE ha puesto en el foco también su vida privada, de la cual ambos hablan sin tapujos. Tanto es así que, en el vídeo de presentación que se emitió durante una de las galas del concurso, Mark cuenta abiertamente que se conocieron cuando ella era su niñera. “Me enrollé con mi canguro”, bromeaba.

Lo cierto es que Mark y Mery, de 47 y 55 años, respectivamente, se conocen desde que él apenas era un niño y ella una adolescente que le cuidaba los fines de semana. Poco a poco, fue surgiendo un estrecho vínculo entre ellos y, posteriormente, un amor del que ahora siguen presumiendo mientras desprenden complicidad y admiración mutua.

Aunque su trayectoria musical conjunta no comenzó hasta 2018, llevan juntos más de dos décadas como pareja sentimental, tienen dos hijos en común y administran sus propias empresas. En concreto, él es un reconocido productor de la escena alternativa valenciana a través de la compañía Atomic Studio, mientras que ella gestiona una clínica de estética y spa que heredó de su madre.

“Tenemos tres hijas”

Desde que se anunciara su participación en el Benidorm Fest, Mery y Mark han dejado claro que son una pareja atípica, pero también han demostrado su compromiso con causas como la lucha feminista. De hecho, ambos hablan en femenino de sí mismos y de sus hijos.

Así, presumen habitualmente de tener “tres hijas”. En realidad, han nacido dos retoños fruto de su matrimonio: María, de 23 años; y Neo, de 11. La tercera en cuestión es Ona, una perrita que, según contaban entre risas tras ganar el micrófono de bronce, es quien manda en la casa.

Sus hijos —los humanos— fueron precisamente los primeros en abrazarles tras hacerse con el trofeo en el Benidorm Fest, un triunfo que ninguno de ellos podía imaginar cuando Mery presentó la solicitud para participar a escondidas de su marido. Lo hizo sin muchas esperanzas, pues un año antes no fueron elegidos en la preselección de San Marino con la canción Glam: “Como no salimos muy bien del tema de San Marino, dije ‘pues vamos a probar en este’. No pensé que nos iban a elegir, pero creo que ‘Zorra’ se lo merecía y lo hemos conseguido”, celebraba ante los medios en la rueda de prensa posterior a su victoria.

Incipiente carrera

Eurovisión supone un paso de gigante en la carrera musical de Nebulossa, que pasará de actuar en pequeñas salas a hacerlo ante millones de espectadores de todo el planeta en el concurso musical más visto de la televisión.

Su paso por el Benidorm Fest ya ha multiplicado la repercusión de su música. Buena prueba de ello es el número de oyentes mensuales en su perfil de Spotify, que antes de que se anunciara su participación en el certamen era de poco más de 1.000 personas, mientras que ahora superan los 1,3 millones.

Estas espectaculares cifras las han conseguido apenas cuatro años después de publicar su primer single, La Colmena, y tres desde que saliera a la luz su álbum debut, Políedrica de mí. En la actualidad, el dúo trabaja en la creación de su próximo EP, Virturrosismo, en el que se incluirá Zorra.

Además, el dúo se encuentra inmerso en la gira promocional de su candidatura en Eurovisión. Tras haber actuado en la gala Drag Star de Arrecife, en Lanzarote, y haber desfilado por la alfombra roja de los Premios Goya en Valladolid, darán el salto a varios destinos internacionales. El primero de ellos será Miami el próximo lunes 19 de febrero, donde visitarán varios programas de Univisión y asistirán a la 36ª edición de los Premios Lo Nuestro 2024 de la música latina el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.