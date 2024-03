La guía definitiva de ARCO 2024: nuevas fechas, el peso de la descolonización y un 43 por ciento de mujeres artistas

Una visitante en ARCO Madrid 2024

No, no se te ha olvidado comprar entradas para ARCO Madrid 2024. La feria de arte contemporáneo más importante de España celebrará su nueva edición en marzo, del 6 al 10 de dicho mes. Acostumbrados a visitar los inquebrantables y extensos pabellones de IFEMA en febrero, esta nueva edición se presenta, por primera vez en su historia, en vísperas del tiempo primaveral para poner el foco en la descolonización y el peso de la mujer en la creación artística.

Una de las principales noticias de esta nueva entrega es la ausencia de la galerista Juana de Aizpuru, que ha anunciado su retirada tras haber estado presente en todas las ediciones previas. La directora de la feria, Maribel López, ha admitido que se llevará a cabo un homenaje “especial” para honrar su labor y dedicación, así como “ideas muy bonitas para que ya no desaparezca de la historia de ARCO”, ha declarado a Europa Press.

La feria de arte contemporáneo más importante del panorama cultural español siempre cuenta con alguna que otra pieza capaz de colarse en todos los telediarios: un vaso de agua que se vende al mismo precio que la entrada de un piso en el centro de Madrid, un ninot de Felipe VI o una figura escuálida para honrar el centenario de Pablo Picasso. Este año, sin embargo, el foco se posará en el diálogo en torno a la descolonización artística.

Una imagen de ARCO Madrid 2024

Para López, no es tanto un tema que ella quiera tratar como directora de ARCO, más bien una conversación que los artistas llevan tiempo enarbolando desde una tradición histórica y crítica y, sobre todo, “porque es un discurso muy actual”. El arte latinoamericano será clave en la edición, convirtiéndose en el punto de encuentro de los nexos artísticos de la feria.

ARCO 2024 no sólo pondrá el foco en el tratado social anterior, también se mojará con la inteligencia artificial (IA), una herramienta que avanza a pasos agigantados en la sociedad. Algunas obras que se mostrarán en los cubículos de algunos de los galeristas más importantes del mundo hablarán de la relación perenne entre el ser humano y la tecnología.

Una paridad que avanza

No sabemos si habrá o no polémica como en el caso de otros años, pero esta edición de ARCO es una de las más igualitarias de los últimos tiempos. No en vano, ha habido un incremento de las mujeres artistas presentes en la feria, un 43 por ciento del total, tal y como ha desvelado su directora. El año pasado el porcentaje de mujeres artistas fue de 37,3 por ciento, pero hace media década rondaba el 19 por ciento (2018).

Según la propia Maribel López, se trata de una tendencia que espera, no sólo mantener año tras año, sino incrementar: “Podemos aspirar a esa paridad. En las facultades el número de mujeres es mayor al de hombres, así que deberíamos acabar superando esa cifra”, ha declarado en una entrevista con EFE. Aunque afirma que es un estatus difícil de alcanzar con las galerías que trabajan con artistas más antiguos, sí es una conversión posible con las más jóvenes, que plantean “otro paradigma”. “No se puede rehacer la historia”, señala.

Este año, ARCO coincide por primera vez con la celebración del Día de la Mujer (8-M), de ahí que la feria de arte haya decidido ceder la programación del foro a la fundación Mujeres de las Artes Visuales (MAV), muy crítica con la falta de mujeres en las ediciones previas.

Una imagen de los pasillos de ARCO 2024

ARCO en cifras

La feria contará con más de 350 coleccionistas invitados este año, además de otros 200 profesionales para encuentros. La edición de 2024 cuenta con la presencia de 205 galerías, el 65 por ciento extranjeras, que se distribuirán por los pabellones 7 y 9 de IFEMA.

Del porcentaje de galerías extranjeras (135 del total de 205), cerca del 30 por ciento son latinoamericanas (38) con especial peso de Argentina, Brasil y México. “ARCO es un auténtico puente entre Europa y Latinoamérica”, asegura su directora a EFE. La representación nacional este año se sitúa en el 35 por ciento de la oferta.

Horarios y precios de visita

ARCO Madrid es una de las citas imprescindibles del año para los amantes del arte, y no sólo del contemporáneo. El relato artístico y narrativo que se plantea en sus salas dialoga con las fluctuaciones sociales y coyunturales. Eso sí, siempre es mejor ir con tiempo (y sin prisa) para poder apreciar todo lo que la feria ofrece (pues ocupa dos pabellones de IFEMA).

La entrada general cuesta 40 euros si se compra online, 52 euros si se adquiere directamente en las taquillas de IFEMA. Los días 6 y 7 están dedicados a la prensa y los especialistas, por lo que aquellos que quieran visitar ARCO 2024 deberán hacerlo los días 8, 9 y 10.

Los menores de 12 años acompañados de un adulto y las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento tienen acceso gratuito a los pabellones donde se expone la feria. Las previsiones apuntan a un número de visitantes similar a la de la edición anterior.

